Monica Cirone sarà il nuovo direttore socio sanitario di Asl2

Savona. Monica Cirone, attualmente direttore delle Professioni Sanitarie, sarà il nuovo Direttore Socio Sanitario di Asl 2. Nata nel 1972, la dottoressa Cirone ha conseguito la laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche nel 2009 ed il Master di secondo livello in Management delle Aziende Sanitarie presso l’Università di Pisa nel 2012. Dal 2014 è dirigente delle Professioni Sanitarie in Asl 2 e dal 2020 dirige le due Strutture Complesse Coordinamento Professioni Sanitarie Ospedaliera e Territoriale.

“Congratulazioni a Monica Cirone, nuovo Direttore socio sanitario della Asl2. Si tratta di un riconoscimento alla competenza dimostrata – afferma il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti – come dirigente delle Professioni Sanitarie della Asl2 e nel suo ruolo alla direzione delle Strutture Complesse Coordinamento Professioni Sanitarie Ospedaliera e Territoriale, che ricopre dal 2020. Da parte nostra – conclude – i più sinceri auguri di buon lavoro”.

“La scelta del nuovo Direttore Socio Sanitario è stata fatta sulla base dell’esperienza maturata in questi anni in argomenti che vedranno l’Azienda impegnata nell’attuare dei modelli territoriali previsti dal PNRR. Alla dottoressa Cirone spetta un ruolo importante ma sono certo che saprà affrontare ogni sfida con grande impegno e indiscutibile preparazione. Ritengo che sia giusto premiare quella professionalità che ha dimostrato grande impegno e spirito di abnegazione durante tutto il corso della carriera e in maniera ancora più significativa in questi ultimi anni. Ringrazio l’attuale Direttore Socio Sanitario facente funzione, Dottoressa Brusa, per il lavoro svolto e l’impegno profuso in un anno particolarmente difficile” è il commento del dottor Prioli, Direttore Generale di ASL2.

“Vorrei ringraziare il Direttore Generale di Asl 2 Dott. Marco Damonte Prioli e Regione Liguria per la fiducia. Assicurerò il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi aziendali e lo sviluppo dei servizi territoriali” commenta la dottoressa Cirone.