Miss Inverno, ecco tutte le concorrenti dell’edizione 2021

Albenga. A poche ore dall’atteso appuntamento con la quinta edizione di Miss Inverno, che si svolgerà domenica 5 dicembre in piazza San Michele ad Albenga, in piazza San Michele ad Albenga, in anteprima su IVG tutte le 18 concorrenti che si sfideranno per conquistare una delle dieci fasce in palio e, soprattutto, la corona di Miss Inverno 2021.

Le aspiranti miss di quest’anno arrivano da tre provincie liguri e ben 13 città diverse e sfileranno in abbigliamento casual, elegante e nell’originale passerella natalizia.

Come consuetudine, il concorso è stato anticipato dal tradizionale shooting fotografico di presentazione che quest’anno si è svolto all’interno dello splendido Museo delle Magiche Trasparenze di Albenga, a Palazzo Oddo, grazie alla collaborazione con la Fondazione Oddi che ha condiviso con entusiasmo l’idea di sposare la bellezza dell’antica arte vetraria romana con quella femminile!

Lo shooting è stato realizzato dai fotografi Veronica Caprarella e Marco Gafarelli e coordinato dal patron del concorso Luca Valentini con la nuova conduttrice di quest’anno Cristina de Stefano e tutte le immagini sono visibili sulla pagina Facebook ufficiale di Miss Inverno.

L’ingresso alla serata del 5 dicembre in piazza San Michele è gratuito e nel rispetto delle norme anti-Covid.

ECCO LE CONCORRENTI DI MISS INVERNO 2021

1 ELENA CALCE

32 anni di Arma di Taggia (Im)

Mamma a tempo pieno di tre splendidi bimbi è appassionata di musica e moda.

2 MARZIA LOVESIO

33 anni di Genova (Ge)

È appassionata di canto, equitazione e tennis, ama il cinema e la montagna.

3 ERIKA VAZZANO

24 anni di Arma di Taggia (Im)

Ama ballare e partecipa per la prima volta a Miss Inverno.

4 SAIDA GBALI

18 anni di Sanremo (Im)

Studentessa al quinto anno dell’Istituto per il Turismo, è appassionata di moda.

5 SUSANNA CATELLANI

23 anni, di San Biagio della Cima (Im)

È una studentessa universitaria, consigliera comunale nella sua città, imprenditrice ed ama molto fare danza e andare in palestra.

6 FRANCESCA BACCINO

18 anni di Varazze (Sv)

Frequenta il Liceo Linguistico, adora la palestra e pratica equitazione.

7 ARIANNA CAPUTO

20 anni di Albenga (Sv)

Fa la segretaria, ama leggere e tenersi in forma passando molto tempo in palestra.

8 VALENTINA BOLAFFIO

21 anni di Imperia (Im)

Da 5 anni fa la mamma a tempo pieno, le piace ballare e ascoltare la musica a tutto volume!

9 ALIONA IVANCENCO

32 anni di Finale Ligure (Sv)

Ama camminare, ballare e fare sport, il nuoto in particolare.

10 PETRONELA CALIN

31 anni di Sanremo

Mamma a tempo pieno, partecipa per la seconda volta a Miss Inverno

11 BEATRICE FORONI

19 anni di Albenga (Sv)

Lavora come segretaria, ama il ballo e allenarsi in palestra, le piacerebbe intraprendere la carriera militare frequentando l’Accademia.

12 MARTINA PESCE

17 anni di Ceriale

È una studentessa, possiede un cavallo e pratica equitazione da 11 anni, da poco ha conseguito anche il brevetto di istruttrice.

13 CARLOTTA LEVERATO

22 anni di Genova (Ge)

Studia scienze dell’educazione, ama aiutare le altre persone, fare sport e sogna un giorno di condurre un programma TV.

14 MIRIAM BISON

20 anni di Cisano sul Neva (Sv)

Studia Scienze della Comunicazione all’Università ed è appassionata di danza.

15 ILENIA STARITA

22 anni di Alassio (Sv)

Studia Scienze della Formazione Primaria, nel tempo libero lavora come animatrice, è appassionata di cinofilia e letteralmente innamorata del suo cucciolo di Border Collie.

16 ASIA FRISON

23 anni di Imperia (Im)

Studia cinema, arti visive e programmazione web, ama leggere gli anime, le piacciono il cinema e la moda.

17 GAIA GRIPPO

20 anni di Savona (Sv)

Fa l’agente immobiliare, e stravede per i suoi due fratelli, una sorella più grande e il “principino” di casa.

18 SERENA CAPACCHIONE

20 anni di Andora (Sv)

Studia Beni Culturali all’Università di Torino ed è appassionata di arte e moda.