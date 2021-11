Millesimo, due assist di Morielli non evitano il terzo stop consecutivo: “Sono sicuro che ci riprenderemo”

Inizio di campionato tra luci e ombre per il Millesimo. I giallorossi, dopo una Coppa Liguria non esaltante, hanno ottenuto tre vittorie e quattro sconfitte nelle sette partite disputate. Un ruolino di marcia che al momento vede i giallorossi alle soglie della zona play out.

Ieri, i giallorossi hanno dato battaglia contro la capolista Carcarese ma non sono riusciti a evitare la terza sconfitta consecutiva. Nei due goal del Millesimo c’è lo zampino di Riccardo Morielli, protagonista con due assist. “Una bella battaglia – commenta Morielli – il campo non ha agevolato né noi né loro. Peccato per alcuni errori che avremmo potuto evitare. Penso che un punticino ci sarebbe potuto stare”.

L’ex centrocampista del Legino prosegue: “I derby sono sempre sentiti. Abbiamo fatto una partita importante. Dobbiamo crescere, la Carcarese ha elementi più importanti per noi”.

“Nonostante le sconfitte il morale è buono perché i risultati sono bugiardi. Siamo mancati in alcuni frangenti. C’è fiducia e il campionato è lungo. Sono sicuro che lavorando così ci riprenderemo. Contro l’Aurora il morale non sarà dei migliori, ma cercheremo di dare il massimo”, ha concluso.