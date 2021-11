Liguria. Veloce perturbazione in transito sulla nostra regione nella mattinata di giovedì, con piogge e nevicate nelle aree interne anche a bassa quota. Tra venerdì e sabato tempo instabile con rischio di rovesci alternati a schiarite. Temperature in calo.

Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi giovedì 25 novembre avremo tempo in peggioramento al mattino con piogge sparse su tutta la regione, più intense sul settore centrale. Neve tra Valle Bormida, Erro, Orba, Stura e marginalmente Scrivia oltre i 400-500 metri ma con possibili intrusioni più in basso. Quota neve sui 1000-1200 metri a levante. Nel pomeriggio progressiva attenuazione dei fenomeni: qualche schiarita sotto costa e tempo brumoso sui versanti padani occidentali con residuo nevischio in attenuazione.

Venti forti da nord sul settore centro-occidentale; inizialmente da est-sud est a levante, in rotazione a nord in serata con intensità al più moderata. Mare stirato sotto costa, molto mosso al largo. Temperature in sensibile calo: sulla costa minime tra 7 e 12 gradi, massime tra 9 e 14 gradi; all’interno minime tra 0 e 5 gradi, massime tra 2 e 8 gradi.

Domani, venerdì 26 novembre, avremo qualche precipitazione possibile tra il Tigullio e lo spezzino nell’arco della giornata, tempo asciutto e in parte soleggiato altrove con nubi basse sui versanti padani in attenuazione.

Venti deboli o moderati da nord al mattino, in rotazione a sud-ovest nel pomeriggio. Mare generalmente mosso. Temperature in aumento sul settore centro-occidentale, stazionarie altrove.

Sabato 27 novembre piovaschi o rovesci sul settore centro-orientale, nevosi sopra i 1.000 metri. Tempo asciutto e in parte soleggiato a ponente.