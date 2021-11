Liguria. Circolazione ciclonica in approfondimento sulla penisola Iberica determina l’ingresso di correnti più fredde accompagnate da intensi flussi settentrionali. Giovedì l’estensione della depressione su buona parte del Mediterraneo centro-occidentale comporterà una fase perturbata su tutta la Liguria.

Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi martedì 23 novembre avremo durante la mattinata schiarite ampie lato costa; residui addensamenti potranno inizialmente insistere nelle zone interne, specie lungo i versanti padani dell’Appennino e sulle Alpi Liguri. Durante il pomeriggio soleggiato e asciutto quasi ovunque.

Venti di tramontana molto forte sul ponente e nelle valli soggette del Tigullio; accelerazione a burrasca in zona Capo Mele e sul settore ovest del Mar Ligure. Mare da agitato a molto agitato il Ligure ovest per onda formata di terra; da mosso a molto mosso il settore est; mosso/stirato altrove. Temperature in calo più sensibile in quota sull’Appennino; temporanei aumenti si potrebbero verificare solo sulle riviere: sulla costa minime tra 10 e 15 gradi, massime tra 15 e 17 gradi; all’interno minime tra -1 e 9 gradi, massime tra 6 e 12 gradi.

Mercoledì 24 novembre avremo tempo inizialmente sereno o poco nuvoloso; nel corso della giornata tendenza ad aumento della nuvolosità ad iniziare dall’imperiese in estensione al resto della regione; in chiusura di serata non si escludono le prime precipitazioni a ridosso delle Alpi Liguri, nevose anche a quota basse.

Rimangono forti venti di tramontana sul ponente; dalla sera si imposteranno da levante moderati/tesi sul settore est al largo. Mare generalmente agitato il settore ovest fuori costa; da mosso a molto mosso altrove; mosso/stirato lungo la riviera di levante. Temperature in calo ulteriore nelle zone interne e a ponente le massime per la maggiore nuvolosità.

Giovedì 25 novembre avremo nevicate abbondanti sulle Alpi Liguri. Possibili nevicate a fondovalle sul versante padano dell’Appennino occidentale.