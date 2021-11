Meteo, sulla Liguria sabato di nuvole ma senza piogge. Lunedì nuova perturbazione

Liguria. La breve pausa stabile sarà seguita da un graduale aumento della nuvolosità associata a piogge tra domenica 21 e lunedì 22 novembre, stante l’arrivo di una nuova perturbazione.

Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi sabato 20 novembre avremo nuvolosità bassa in aumento già dal mattino sulla riviera di ponente, in estensione verso il centro-levante costiero dove a mattino permarrà ancora un po’ di sole. Tra il pomeriggio e la serata nubi abbastanza serrate su tutta la regione con schiarite solo sulle Alpi Liguri ed i versanti padani orientali. Non si prevedono piogge.

Venti da deboli a moderati dai quadranti meridionali. Mare generalmente poco mosso. Temperature minime stazionare, in calo le massime lungo le coste: sulla costa minime tra 11 e 14 gradi, massime tra 16 e 18 gradi; all’interno minime tra 1 e 6 gradi, massime tra 9 e 14 gradi.

Domenica 21 novembre nuvolosità compatta sulla Liguria con rischio di qualche pioggia o rovescio dal savonese di levante verso est. A ponente nubi sparse con tempo asciutto, schiarite in prossimità delle Alpi Liguri.

Venti tra deboli e moderati da sud o sud est. Mare da poco mosso a mosso. Temperature minime stazionarie le minime, in ulteriore calo le massime a levante.

Lunedì 22 novembre piogge diffuse sulla nostra regione associate ad un ulteriore calo termico. Neve sulle Alpi Liguri sopra i 1200-1300 metri.