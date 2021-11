Liguria. Una depressione sul Mediterraneo continua ad influenzare marginalmente il tempo della nostra regione con molta nuvolosità e qualche pioggia. Vento in attenuazione.

Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi giovedì 11 novembre avremo al mattino nubi irregolari su tutta la regione. Possibilità di qualche debole pioggia tra savonese di ponente ed imperiese specie nelle aree interne; qualche debole pioggia anche sullo spezzino, per il resto tempo asciutto. Nel pomeriggio attenuazione delle piogge ovunque a parte pioviggini locali sui versanti padani occidentali, schiarite lungo le coste.

Venti forti da nord al mattino sul settore centro-occidentale della costa, in indebolimento in giornata. Da moderati a deboli da nord-est sul resto della regione. Mare stirato sotto-costa, mosso al largo. Temperature minime stazionarie, in aumento le massime sul settore centro-occidentale: sulla costa minime tra 10 e 15 gradi, massime tra 16 e 20 gradi; all’interno minime tra 6 e 9 gradi, massime tra 14 e 17 gradi.

Venerdì 12 novembre nubi sparse su tutta la regione con occhiate di sole ed assenza di fenomeni.

Venti da moderati a deboli settentrionali a ponente, deboli variabili a levante. Mare generalmente poco mosso. Temperature in aumento sul settore centro-occidentale, stazionarie altrove.

Sabato 13 novembre tendenza a piogge sparse specie sul settore centrale, schiarite sull’imperiese.