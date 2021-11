Liguria. Tempo in peggioramento sulla nostra regione per l’arrivo di una perturbazione che darà effetti soprattutto tra domenica e lunedì.

Secondo le previsioni degli esperti del Centro Limet, oggi sabato 13 novembre, la prima mattinata sarà caratterizzata da nubi irregolari su tutta la Liguria senza piogge. Dalla tarda mattinata rovesci deboli o moderati si presenteranno sul settore centro-orientale, ancora asciutto e in parte soleggiato a ponente, specie lato costa. Nel pomeriggio le piogge si faranno più diffuse ed intense sempre sul settore centro-orientale, ma con locali estensioni anche a ponente specie in costa. Asciutto su Alpi Liguri e versanti padani occidentali.

Venti da deboli a moderati da sud-est sul settore centro-orientale, deboli variabili a ponente. Mari da poco mosso a mosso.per quanto riguarda le temperature saranno in contenuto calo. Sulla costa min +10/+15°C e max +16/+18°C, mentre all’interno min +4/+8°C, max +11/+15°C.

Come detto il tempo peggiorerà domenica (14 novembre), che sarà una giornata piovosa. Le piogge saranno più probabili in un primo tempo sul settore centro-orientale, ma in estensione anche a ponente tra il pomeriggio e la sera. Possibilità di rovesci e qualche colpo di tuono. Qualche nevicata sulle Alpi Liguri sopra o 1500-1600 metri.

I venti saranno moderati da sud, in rotazione prima a sud-est, poi ad est nel pomeriggio con intensità sempre moderata. Il mare da mosso a molto mosso e in diminuzione le temperature.