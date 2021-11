Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, tra nottata e prima mattinata di oggi, venerdì 26 novembre, si registreranno residui annuvolamenti specialmente sui versanti padani dell’Appennino. Schiarite via via più ampie lungo le coste. dal pomeriggio nuovo aumento della nuvolosità sul levante con locali piovaschi a partire dallo spezzino. In serata probabile coinvolgimento anche del Tigullio e delle zone interne dove le precipitazioni saranno nevose sopra i 1200m.

I venti saranno in calo da forti a deboli da nord tra nottata e mattinata. Si impostano dai quadranti meridionali nel pomeriggio con intensità tra debole e moderata. Rinforzi fino a burrasca da ovest in serata al largo del Mar Ligure come da avviso.

Il mare inizialmente poco mossi sotto costa. Tra mossi e molto mossi al largo. Dal pomeriggio aumento del moto ondoso a partire dal largo dove in serata si farà agitato.

Le temperature, infine, saranno in aumento specialmente nei valori massimi. Costa: min +7/12°C, max +12/17°C Interno: min 0/+7°C, max +5/12°C.