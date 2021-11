Liguria. Una depressione presente sul Mediterraneo influenza marginalmente il tempo della Liguria con forti venti da nord e qualche pioggia tra domenica e lunedì.

Gli esperti del centro meteo Limet prevedono, per la giornata di oggi, sabato 6 novembre, al mattino nubi sparse, più serrate sui versanti padani centro-occidentali senza piogge, schiarite lungo le coste. Nel pomeriggio bello lungo la costa, un po’ di nubi nei settori interni specie centro-occidentali, ma senza conseguenze.

Venti forti da nord, localmente molto forti in serata tra Capo Mele e Genova. Mare stirato sotto costa, molto mosso al largo. Temperature minime in lieve aumento, massime in calo nell’interno e sul settore centro-occidentale costiero: sulla costa minime tra 9 e 15 gradi, massime tra 14 e 19 gradi; all’interno minime tra 0 e 8 gradi, massime tra 7 e 13 gradi.

Domenica 7 novembre nuvolosità in aumento. Tempo asciutto ovunque al mattino con ancora delle schiarite. Tra pomeriggio e sera non si esclude qualche debole pioggia sul settore centro-orientale e il savonese, più asciutto l’imperiese.

Venti molto forti da nord, in attenuazione nell’arco della giornata. Mare stirato sotto-costa, molto mosso al largo. Temperature in lieve diminuzione.

Lunedì 8 novembre ancora qualche pioggia locale, in attenuazione nel corso della giornata con schiarite. Ventilazione debole in prevalenza orientale.