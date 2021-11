Liguria. Il cielo sereno dell’alba di questa mattina non inganni: un sistema depressionario sulle Baleari è in lento movimento verso le nostre latitudini e determinerà nella giornata di giovedì, assieme all’arrivo di aria più fredda da Nord, le prime nevicate sull’Appennino ligure.

Nel corso della mattinata, secondo il Limet, associazione ligure di meteorologia, la nuvolosità andrà ad aumentare soprattutto a Ponente ma senza fenomeni. Nel pomeriggio cielo nuvoloso o molto nuvoloso sul centro-Ponente della regione, maggiori schiarite a Levante. In serata situazione invariata ancora con molte nubi tra imperiese e genovese, qualche schiarita in più a levante. Non si esclude qualche piovasco sul centro-Ponente in serata.

Il vento sarà teso e di tramontana tra Capo Mele e area genovese.

Il mare, di conseguenza passerà da mosso a molto mosso il settore Ovest, mentre altrove sarà mosso/stirato.

Temperature minime in calo sulla costa tra 8 e 12° C, nell’interno tra 2 e 7° C, massime stazionarie tra 15 e 19° C sulla costa e tra 9 e 14° C nell’interno.

Domani molto nuvoloso o coperto ovunque. Precipitazioni diffuse già dalle prime ore del mattino interesseranno gran parte della regione. Nevicate al più moderate con accumuli comunque inferiori ai 15 cm sono previste fino a fondovalle sui settori padani del centro-ponente, su Alpi Liguri, mentre sarà possibile una spolverata a Levante sopra i mille metri. Graduale miglioramento delle condizioni meteo a partire da metà pomeriggio. Prevista tramontana molto forte e temperature in sensibile calo ovunque.

Venerdì annuvolamenti consistenti a levante, maggiori schiarite a Ponente