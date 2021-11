Mercedes EQS, la nuova ammiraglia che seduce con stile e tecnologia 

Elettrica al 100%, EQS è la nuova ammiraglia di Mercedes, costruita sulla nuova piattaforma EVA (Electric Vehicle Architecture). La sua realizzazione, seguendo l’esempio di Classe S e di Mercedes-Maybach Classe S, avviene completamente in maniera “carbon neutral” nella “Factory 56” dello stabilimento di Sindelfingen, ovvero la sede più moderna dove ha luogo la produzione automobilistica della casa della Stella.

L’autonomia della vettura potrà raggiungere i 770 km (ciclo WLTP), potendo contare su una potenza di 385 kW (523 CV). Ottimi risultati sono stati raggiunti anche per quanto riguarda la ricarica. Infatti può avvenire in corrente continua presso le stazioni di ricarica rapida fino a 200 kW, garantendo già dopo appena 15 minuti un’autonomia fino a 300 km (in ciclo WLTP). A casa e alle stazioni di ricarica pubblica, EQS si può comodamente ricaricare usando il suo caricabatteria in corrente alternata fino a 22 kW.

Come i più recenti modelli di Mercedes-Benz, perfino EQS si caratterizza per il futuristico schermo MBUX Hyperscreen, dalla lunghezza di ben 141 cm. È situato nella plancia portastrumenti, e grazie all’AI si adatta completamente alle caratteristiche del pilota, al quale vengono offerte diverse proposte personalizzate legate all’infotainment, al comfort e alle funzionalità della vettura.

Ciò che contraddistingue questa nuova ammiraglia è una nuova funzionalità, la “Mercedes Travel Knowledge“, con cui l’intelligenza artificiale raccoglie informazioni utili sulla mappa e sui luoghi vicini al percorso. Quindi, con una semplice frase come “Hey, Mercedes”, l’auto saprà fornire tutti i dettagli sugli edifici e sui locali che si incontreranno lungo il tragitto.

L’MBUX valuta inoltre quali sono le applicazioni più utili per il guidatore, rendendole subito accessibili senza bisogno di scroll o di comandi vocali, adottando il cosiddetto principio “Zero layer”. L’Hyperscreen è stato realizzato tenendo conto delle esigenze del cliente alla guida, con l’obiettivo di offrirgli un’esperienza personalizzata, senza ovviamente generare distrazioni alla guida. In altre parole, Mercedes-Benz ha creato una nuova e sofisticata generazione di auto luxury.

Puntando sempre sul suo inconfondibile stile di purezza sensuale, sono state aggiunte delle forme sinuose dalle proporzioni moderne. A conferire inoltre a Mercedes EQS il suo look, sportivo e aggressivo, ci pensa il design “one bow”, con una forma semplificata e con delle linee ridotte. L’auto si distingue così da tutti gli altri modelli costruiti finora, rendendola ancor più straordinaria.

EQS è la prima vettura del mondo Mercedes a dotarsi di due scenari sonori, nello specifico Silver Waves e Vivid Flux. Quando il pilota e i passeggeri salgono a bordo o scendono, ci sarà un segnale sonoro a salutarli. Tramite gli altoparlanti del Sound System viene riprodotto il suono di guida. Con il programma SPORT, invece, i suoni diventano più dinamici e si attivano effetti aggiuntivi.

A incrementare il realismo ci sono anche i nuovi programmi ENERGIZING NATURE dell’ENERGIZING COMFORT. EQS offre suoni rilassanti, denominati «Radura», «Oceano» e «Pioggia estiva», che sono stati creati da Gordon Hempton, esperto di acustica legata alla natura. Grazie all’uso di luci e immagini suggestive, anche gli altri sensi vengono stimolati. Ulteriore alternativa al silenzio: i servizi in streaming. Infatti, grazie al programma «Online Music», in Infotainment MBUX sono stati integrati i maggiori fornitori di musica.

Anche dal punto di vista olfattivo EQS offre un’esperienza rivoluzionaria quanto soddisfacente. Gli odori sgradevoli vengono bloccati grazie al filtro HEPA (“High Efficiency Particulate Air”), capace di purificare l’aria inserita dall’esterno da polveri sottili, particelle e polline. Grazie inoltre ai suoi speciali carboni il biossido di zolfo viene filtrato, così come gli ossidi di azoto e gli odori. EQS è anche dotata della profumazione attiva, parte del pacchetto AIR-BALANCE.