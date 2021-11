Mercatini, enogastronomia, conferenze, sport, teatro: un invitante fine settimana di eventi in provincia

“Al mio paese non si contano i giorni e si vive felici”, ebbe a dire lo scrittore e partigiano italiano Carlo Perasso. Noi appassionati esperti del relax e del divertimento, invece, li contiamo eccome… ma solo per gioire dell’attesissimo arrivo del weekend, che anche in questa nostra amata terra di mare, campagna e monti ci invita a godere in serenità i sempre ottimi e piacevoli eventi che scandiscono le ore di riposo delle due migliori giornate della settimana.

A Savona Alessandra Frabetti porterà in scena lo spettacolo “La fine di tutte le cose”, scritto e diretto da Alessandra Schiavoni. La gelida penombra del corridoio di un pronto soccorso. In un angolo accanto alla finestra una donna seduta su una sedia a rotelle attende di essere visitata. Nella mano stringe il cellulare, sperando che la figlia le risponda. La pioggia fuori e la grondaia che sbatte danno vita ad una serie di ricordi dall’infanzia al giorno del matrimonio, dalla sua vita da insegnante alla scuola materna al rapporto difficile con la figlia. Il dolore che aumenta, la solitudine, poi la paura di essere stata dimenticata lì in quell’angolo.

Ad Altare si terrà un suggestivo weekend per festeggiare san Martino. Michele Buzzi presenterà il suo libro “Grecia 2013-2020. Diari del secondo millennio” con la conferenza “Tra il mar Ligure e il mare Egeo” e la proiezione di foto tratte dai viaggi dell’autore stesso. Sono moltissime le relazioni storiche, artistiche e linguistiche che legano la Liguria alla Grecia antica e moderna. A seguire ci sarà la presentazione della bottiglia commemorativa realizzata in occasione della festa legata all’antica arte della lavorazione del vetro. Infine il maestro francese Jean-Marie Bertaina offrirà una dimostrazione dell’antica arte della soffiatura.

In collaborazione con il Consorzio La Piazza il Comune di Celle Ligure organizza “Bric-à-Brac”. Il centro storico diventerà così teatro di scambi di informazioni, dimostrazioni pratiche e un ricco mercatino. Il nome della manifestazione racchiude le due tipologie di espositori coinvolti: bricoleurs, hobbisti e brocantiers (antiquari). Commercianti e artigiani esporranno prodotti vintage e da collezione, mobili e oggettistica e le loro creazioni.

A Quiliano si terrà la rassegna “Granaccia & Rossi di Liguria”. I produttori provenienti da tutta la regione e affiancati dai sommelier FISAR accompagneranno il pubblico nella degustazione dei migliori rossi di Liguria e della Granaccia di Quiliano. Protagonisti indiscussi saranno i grandi vini rossi DOC e IGT. L’iniziativa sarà preceduta sabato dall’inaugurazione del Sentiero della Granaccia, un percorso rigenerato che si snoda alla scoperta delle vigne storiche dell’autoctona Granaccia. Durante il cammino sarà possibile assaggiare il vino dei tre produttori nelle postazioni dedicate e il Gruppo TraQQe racconterà storia e curiosità legate alla tradizione vitivinicola.

A Valleggia avrà luogo il Premio Quiliano Cinema, manifestazione che mira alla valorizzazione del territorio creando un dialogo costruttivo tra il linguaggio della settima arte e le eccellenze del comprensorio. Il fine primario nasce dal desiderio di portare in loco la testimonianza diretta di chi il cinema lo fa nelle sue varie declinazioni per interagire con il pubblico presente ed espanderne la conoscenza. Tra gli ospiti presenti Stefano “Steve” Della Casa e Alessandro Boschi, critici cinematografici e storici conduttori di “Hollywood Party” su Radio Rai 3.

A Loano si terrà il 4Chiese Trail #solopercaviglieforti – Trofeo Csen Memorial “Lucio Burastero”, gara di trail running organizzata da Krav Maga Parabellum. Anche quest’anno le “parole d’ordine” sono tre. La prima è “natura”, perché lo sport della corsa in montagna viene vissuto direttamente sul territorio. La seconda è “sicurezza”, dato che l’obiettivo è divertirsi e fare del bene in tutta tranquillità grazie ai numerosi punti soccorso o ristoro e al servizio “scopa”. La terza è ‘solidarietà’, in quanto parte del ricavato andrà ad aiutare importanti associazioni benefiche.