Marco Carparelli fa 100 col Soccer Borghetto: “Grande soddisfazione, ringrazio la società e i miei compagni”

Borghetto Santo Spirito. Gli sono bastati meno di quattro minuti per sbloccare il risultato, tramutando in rete il cross di Di Lorenzo. Marco Carparelli ha aperto le marcature della semifinale di andata tra Soccer Borghetto e Borzoli, dando il suo consueto apporto alla squadra biancorossa.

In questa stagione sono già 17 le reti che l’attaccante, classe 1976, ha messo a segno tra campionato e coppa, e pertanto guida la classifica dei cannonieri in entrambe le competizioni. Al minuto 33 del secondo tempo aveva insaccato anche il pallone del possibile 4-2, ma se lo è visto annullare. Nonostante ciò, la squadra del presidente Andrea Ferrara è riuscita comunque a vincere l’accesa partita.

Al momento dell’esultanza, dalla panchina gli è stata lanciata una maglietta celebrativa con la scritta “100 volte grazie Carpa”. Sono infatti cento le reti segnate dal bomber con la maglia del Soccer Borghetto che indossa dal luglio 2017, ossia da quando è nato questo team.

“È una grande soddisfazione, sono arrivato qua da tre anni e mezzo e stiamo facendo bene – afferma -. Questa è una grande famiglia, una grande squadra, con un grande pubblico. Oggi abbiamo fatto anche una bella vittoria”.

Reti che sono valse due promozioni, in Prima Categoria e poi in Promozione. “Tutte hanno contribuito, categoria per categoria, a fare andare avanti questa società – spiega Carparelli -. Devo solo ringraziare la società e tutti i miei compagni che mi hanno sempre dato una mano, perché è anche grazie a loro che arrivano i gol”.

Con la forza del gruppo e le sue reti, il Soccer Borghetto può puntare in alto. “Ogni settimana ci facciamo i nostri allenamenti, sempre al 100%. Quando arriviamo alla domenica cerchiamo sempre di dare il massimo. Noi affrontiamo partita dopo partita come fossero finali e andiamo avanti in quello che stiamo facendo” conclude Carparelli.