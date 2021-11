Albenga. Il maltempo aveva frenato la partecipazione dei sostenitori “No Green Pass” che sabato scorso si erano radunati in piazza del popolo ad Albenga.

Circa un centinaio di persone arrivate da tutto il comprensorio per scandire slogan contro la “certificazione verde” come “Noi non molleremo mai”. E pare sarà così visto che proprio Albenga è destinata, a detta dell’organizzatore della manifestazione, il presidente del movimento nazionale Italia Unita Francesco Nappi, a diventare la piazza ufficiale della protesta.

Ma non appare preoccupato il sindaco Riccardo Tomatis che, a proposito del palco e dei microfoni in uso agli organizzatori, precisa: “Questa manifestazione non è passata attraverso il Comune, noi non abbiamo concesso niente, né palco né microfono. Il palco era già allestito e lo hanno utilizzato, immagino portando il microfono e l’impianto audio da casa. Tecnicamente si tratta di una riunione straordinaria di persone che non necessita di autorizzazione del Comune, ma di una comunicazione alla Questura che invia forze dell’ordine adeguate alla situazione a presidiare la manifestazione”.

“Comunque erano davvero poche persone: sono passato di lì e ne ho contato circa una cinquantina al massimo, segno che non hanno poi un gran seguito. Che poi, va detto, sono le stesse persone che girano tutte le piazze. Non sono dei ‘No vax’, ma dei ‘No Green Pass’ che dicono di essere vaccinati, per cui dal punto di vista di medico non crea allarme dal punto di vista sanitario. Non è una manifestazione tipo quella Trieste: se così fosse diventerebbe una cosa diversa con problemi di ordine pubblico e sarebbe trattata in modo diverso”, commenta Tomatis.

Spiega Francesco Nappi, organizzatore delle manifestazioni “No Green Pass” e presidente del movimento Italia Unita #stopeuropa collocato nel centro destra: “Abbiamo fatto la comunicazione alla Questura e se tutto sarà ok domenica alle 15.30 saremo di nuovo in piazza del Popolo con il nostro raduno pacifico”.

Albenga, manifestazione No Green Pass

E a proposito del vaccino specifica: “Io non sono vaccinato, ma tanti lo sono. Preciso che non si tratta di una manifestazione ‘No vax’, ma contro il ‘certificato verde’ e contro tutte le imposizioni che violano la libertà dell’individuo. Alle nostre manifestazioni ci sono persone vaccinate che vengono a manifestare per i diritti sociali. Lo voglio sottolineare, io faccio la guerra contro uno stato che mette imposizioni che violano la libertà dell’individuo e di scelta e in favore di una corretta, giusta e veritiera informazione che non c’è da parte dello stato. Tra noi ci sono anche medici molto preparati che hanno ricevuto delle mail di diffida dall’Ordine dopo la partecipazione alle nostre manifestazioni. Su questo vaccino siamo molto diffidenti perché non è supportato da nessuno studio del Cts e si sta andando a tentoni. Siamo quindi diffidenti contro questa scelta sanitaria”.

“L’ho detto e spiegato anche altri media, non siamo ‘No vax’, anche se so che ci sono state pressioni dal questore di Savona perché i giornali non diano molto spazio a questo tipo di manifestazioni. Lo ritengo una censura gravissima da parte di un funzionario dello stato. Abbiamo iniziato da Ceriale e volevamo fare un tour, ma Albenga diventerà la piazza ufficiale del movimento ‘No Green Pass’ perchè ha un bacino di utenza più ampio che copre tutto il territorio e quindi è ideale per noi. Sabato non eravamo tantissimi per via della pioggia, ma noi comunichiamo con i cittadini che aderiscono alle manifestazioni, sia su Whatsapp che Telegram e Facebook e sappiamo quindi che se ci sarà bel tempo saremo molti di più. Ci aspettiamo molta più gente”, conclude Nappi.