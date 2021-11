Manifestazione davanti alla Regione per l’ospedale di Cairo: “No al declassamento in una struttura senza medici”

Cairo Montenotte. “No al declassamento dell’ospedale di Cairo Montenotte in una struttura senza medici. Vogliamo un vero ospedale per la Valbormida, un vero pronto soccorso sulle 24 ore un vero potenziamento dei servizi territoriali”. Sono queste le richieste che il Comitato Sanitario Locale della Valbormida porterà sabato 27 novembre in piazza De Ferraris a Genova, dove a partire dalle 14 è in programma una manifestazione promossa da Sos Salute Pubblica Liguria.

Una “ampia rete di cittadini, associazioni, comitati e sindacati liguri, che si ritrova all’interno del coordinamento regionale Sos Salute Pubblica Liguria” ha organizzato una manifestazione davanti al palazzo della Regione: “Firmeremo in maniera ufficiale la ‘Carta per un nuovo modello condiviso di salute pubblica’ – spiegano gli organizzatori – Chiederemo interventi urgenti a difesa della sanità pubblica ligure”.

Alla manifestazione parteciperà anche il Comitato Sanitario Locale Valbormida, che ha anche predisposto dei bus per chi non potrà raggiungere il capoluogo in autonomia. I bus partiranno da piazza 20 Settembre (vecchie prigioni) a Cairo alle 11.30. Fermerà alle 11.45 a Carcare (sulla statale dietro la chiesa) e alle 12.10 a Savona (presso l’autogrill dell’autostrada). Il bus di ritorno partirà da piazza De Ferraris alle 18. Il costo del biglietto andata-ritorno è di 15 euro. E’ possibile prenotare entro il 20 novembre.

Per prenotare il pullman dalla Valbormida è possibile telefonare al numero 335/5956217 o inviare una mail all’indirizzo comitatosanitariovalbormida@yahoo.it. Iscrizione e pagamento on line con PayPal compilando questo form.