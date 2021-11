Maltempo, termina l’allerta gialla: ora a fare paura è la mareggiata prevista per domani

Liguria. Termina senza danni, fortunatamente, l’allerta gialla sul levante savonese. La pioggia è scesa copiosa, ma senza causare disagi; e anche le raffiche di vento, seppur forti, non hanno provocato problemi rilevanti. Ora, almeno sulla nostra provincia, arriva qualche ora di tranquillità. Ma è soltanto una tregua: domani, infatti, Arpal prevede una mareggiata su tutta la costa ligure, mentre per mercoledì sono annunciati nuovi temporali. Una situazione in continuo divenire che verrà valutata meglio nella giornata di domani.

Quest’oggi i dati più significativi finora sono stati registrati a Bargagli, con 24.2 mm/1h e 57 mm/24 ore. Temperature generalmente in discesa (con le minime quasi ovunque registrate proprio ora – “record” del freddo +3°C sul Monte Settepani, minima a Genova +10.9°C, entrambi valori misurati alle 11.30); raffica da 94 km/h misurata a Fontana Fresca.

Ecco l’avviso meteorologico emesso questa mattina dal Centro Funzionale Meteo Idrologico con la descrizione dei fenomeni previsti:

OGGI LUNEDI’1 NOVEMBRE: Il transito di una perturbazione atlantica apporta piogge diffuse con intensità fino a moderate su BCE e cumulate areali significative su ABDE, elevate su C; una linea di convergenza sul Golfo di Genova favorisce lo sviluppo di rovesci o temporali, anche di forte intensità, in estensione verso la costa; possibili fenomeni convettivi anche in occasione del transito del fronte freddo nel pomeriggio. Venti settentrionali di burrasca su AB e rilievi di D, forti su E, forti sudorientali su C. Mare fino a molto mosso su C e parte occidentale di A.

DOMANI MARTEDI’ 2 NOVEMBRE: Dal mattino venti forti da sudovest sulla costa di A, localmente di burrasca sui capi esposti; venti localmente forti in serata su rilievi di B, C ed E. Moto ondoso in rapido aumento nella notte fino a mare agitato con mareggiate per onda lunga di libeccio (periodo 8-8.5 s) già dalla mattinata su C e parte occidentale di A, in estensione al pomeriggio alla parte orientale di B; moto ondoso in calo in serata.

DOPODOMANI MERCOLEDI’ 3 NOVEMBRE: Una nuova perturbazione determina fin dalla notte piogge diffuse sull’intera regione, più persistenti sul Centro-Levante, dove sono attese cumulate areali significative e sono possibili fenomeni temporaleschi (con bassa probabilità di fenomeni forti). Venti meridionali fino a localmente forti su C. Nella notte mare ancora localmente agitato per onda da sudovest su C in calo a molto mosso già dal mattino.

