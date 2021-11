Maltempo, Giampedrone: “Situazione monitorata in tempo reale, alta probabilità temporali forti indicata nei bollettini Arpal”

Liguria. Sala operativa aperta e monitoraggio costante da parte della Protezione civile di Regione Liguria per il maltempo che oggi ha interessato Genova e che continuerà anche durante la notte e la giornata di domani, in allerta gialla per temporali dalle 18 di oggi alle 15 di domenica 14 novembre.

“Abbiamo monitorato e stiamo monitorando costantemente la perturbazione che sta attraversando la Liguria – osserva l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone – e che, va sottolineato, era annunciata anche nei bollettini di ieri e di questa mattina, in cui era indicata un’alta probabilità di temporali forti. Ritengo che in tema di allerte e previsioni, questa Giunta non debba prendere lezioni da nessuno, tanto più in considerazione degli investimenti sostenuti in questi anni per la messa in sicurezza del territorio, a partire dalla copertura del Bisagno e dallo scolmatore del Fereggiano fino, pochi giorni fa, ai 3,9 milioni stanziati per la mitigazione del rischio idrogeologico del Rio Rezza, nel capoluogo”.

Le segnalazioni giunte oggi alla Sala Operativa sono state relative al cedimento del muraglione avvenuto a Sant’Eusebio e ad allagamenti nelle zone della Valpolcevera e Valbisagno.

Secondo i dati di Arpal, fino a metà giornata le previste precipitazioni temporalesche hanno interessato il settore centrale della Liguria, con intensità forti (cioè tra 30 e 50 millimetri) registrate nelle stazioni di Genova Gavette (41.8 millimetri), Castellaccio (38.2 mm), Bolzaneto (37.8 mm), Geirato (36.4 mm), Davagna (34.4 mm).

Al momento viene segnalata una struttura temporalesca associata ad intensa fulminazione in mare mentre sta piovendo sulla terra ferma soprattutto tra Arenzano e Portofino e nel relativo entroterra, mentre ha iniziato a piovere anche nello spezzino.