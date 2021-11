Lutto ad Altare: scomparso Giuseppe Cavallaro, imprenditore e maestro dell’incisione su vetro

Altare. Val Bormida in lutto per la scomparsa dell’imprenditore Giuseppe Cavallaro, da molti conosciuto come “Beppone”, aveva 75 anni.

Figura molto nota in tutto il territorio grazie alla sua attività imprenditoriale legata al mondo del vetro altarese. Cavallaro aveva creato il laboratorio di incisione “AltArt” che poi ha lasciato alla figlia che attualmente gestisce l’omonima “Cristalleria di Altare Vanessa Cavallaro”, un’attività che ha dato e tutt’ora dà lustro con le sue creazioni al paese valbormidese in tutto il mondo.

Uomo di grande bontà e ultima memoria storica del paese di Altare, ha fondato nei primi anni ‘80 l’API (Associazione Piccoli Industriali) a Savona ed è stato ideatore e co-fondatore, insieme alla figlia Vanessa, dell’Ama (Associazione Arti e mestieri di Altare), nonché Alpino.

Cavallaro lascia la moglie Maria Viola, le figlie Vanessa ed Arianna, i nipoti Amedeo, Alice, Giacomo e Anita.

I funerali saranno celebrati oggi, lunedì 8 novembre, alle ore 15.00 presso la chiesa di Sant’Eugenio ad Altare.