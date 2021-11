Albenga. Lutto ad Albenga per la scomparsa di Giuseppe Purpi ( detto “Pino”).

“Se ne va una persona splendida, capace di ascoltare e trasmettere la propria esperienza attraverso consigli spesso sussurrati. Parlare con te era sempre un ‘regalo’ prezioso. Ciao Pino, saluta Papà”. Questo il ricordo del primo cittadino di Albenga Riccardo Tomatis.

Purpi aveva 83 anni e lascia la moglie Concetta e le figlie Sandra e Federica.

Commosso anche il ricordo dell’onorevole ingauno Franco Vazio: “Spesso in questi momenti si dicono parole di maniera, ma Pino, uomo vero, sincero, generoso merita un ricordo speciale. Un grande lavoratore, un marito e un padre esemplare. Con lui ho percorso un tratto importante della mia strada politica, con lui ho condiviso splendide emozioni e vittorie politiche, con lui ho imparato a conoscere Angioletto Viveri. Il suo abbraccio forte, da toglierti il respiro, e la sua commozione quando venni eletto la prima volta in Parlamento non potrò mai dimenticarli. Così come il Partito Democratico non potrà dimenticare il suo straordinario contributo di entusiasmo e di idee. Siamo tutti costretti a girare una pagina della vita, ma i bellissimi ricordi, le parole e l’impareggiabile ironia di Pino la conserveremo per sempre nei nostri cuori. Ciao Pino Una preghiera e un forte abbraccio alla moglie Concetta e alle figlie Federica e Sandra”.

I funerali di Purpi si terranno oggi, lunedì 22 novembre, alle ore 15.30 nella Cattedrale di San Michele Arcangelo di Albenga.