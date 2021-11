Albenga. Lutto ad Albenga per la scomparsa di Cosimo Costa.

L’avvocato ingauno si è spento nella notte all’età di 93 anni. Nell’agosto dello scorso anno, Costa era stato premiato dal sindaco Riccardo Tomatis come ingauno dell’anno. “Una persona di grande spessore, il depositario della storia e della cultura della nostra città”, lo aveva descritto il primo cittadino.

Nato a Genova il 17 marzo del 1928, Costa era figlio dell’avvocato Luigi, di un’antica famiglia di Albenga, e di Elisa Biancheri, la cui famiglia di Bordighera si era stabilita a Genova all’inizio dell’Ottocento.

Così lo ricorda l’ex sindaco albenganese Giorgio Cangiano: “Una perdita enorme per la città. Gli incontri con lui per me rappresentavano la possibilità di ‘immergersi’ nella storia di Albenga. Alternava con una lucidità e una memoria impressionanti l’analisi della storia romana e medioevale di Albenga ad eventi ai quali aveva partecipato direttamente. Il risultato per me è sempre stato quello di uscire con una maggiore consapevolezza dell’importanza che ha avuto e deve continuare ad avere la nostra città”.

Costa aveva frequentato il Ginnasio di Albenga presso il collegio Oddo, poi il liceo classico presso i Salesiani di Alassio. Si era laureato in giurisprudenza a Genova ed aveva esercitato la professione di avvocato. Nel 2005, infatti, aveva ricevuto dal Consiglio dell’Ordine la Medaglia d’oro per gli oltre cinquant’anni di professione. E’ stato anche consigliere comunale dal 1956 al 1975, presidente del Consorzio di Arginamento del fiume Centa dal 1958 sino alla soppressione dell’ente nei primi anni Novanta. Era entrato a far parte del Rotary Club di Savona nel 1963, e nel 1967 è il principale fondatore del Club di Alassio. Negli stessi anni aveva ricoperto la carica di Presidente della Sezione di Alassio di Italia Nostra. E’ stato proclamato Cavaliere di Grazia e Devozione del Sovrano Militare Ordine di Malta.

I funerali di Cosimo Costa verranno celebrati domani pomeriggio, sabato 27 novembre, alle ore 15.30 presso la Cattedrale San Michele Arcangelo di Albenga. Il rosario verrà recitato questa sera alle 17 nello stesso luogo.