Lutto a Finale Ligure per la scomparsa di Giorgio Parodi, figura storica della movida finalese

Finale L. Lutto per la scomparsa di Pier Giorgio Parodi, figura storica della movida finalese. Aveva 76 anni.

E’ stato uno dei protagonisti dei tempi d’oro dell’estate rivierasca, uno dei primi a credere nel sistema di accoglienza turistica con il divertimento.

Parodi è stato lo storico titolare della discoteca “Scotch”, uno dei locali punto di riferimento per i tanti giovani. Ma è stato anche titolare dell “Vittoria”, altro noto locale sul Lungomare Migliorini, per poi entrare anche nel settore della ristorazione.

Numerosi i messaggi di cordoglio e commozione, anche via social, per la morte del 76enne finalese, che spesso girava per le vie del centro storico di Finale Ligure: ricordi ed emozioni della movida finalese che ha fatto storia negli anni ’70 e ’80.

Volto conosciuto, non solo nel settore dell’intrattenimento, aveva sempre un sorriso e una buona parola per chi incontrava nelle sue passeggiate.