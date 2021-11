Celle Ligure. C’è una simpatica ressa che affolla gioiosa una pizzeria. La formano i più piccoli accorsi in tanti per farsi consegnare la pizza da Spider-Man.

Così Mattia Villardita mette a segno un bel colpo grazie anche al titolare del locale del centro di Celle che devolverà l’incasso della serata alla pediatria dell’ospedale San Paolo. Per dare una mano al progetto del primario, Alberto Gaiero, “Nati per leggere”, un’iniziativa a carattere nazionale volta a incentivare attività di lettura come strumento importante, necessario, fondamentale per lo sviluppo cognitivo dei bambini in grado anche di legare in maniera stretta il rapporto genitore figlio”.

L’Uomo Ragno è stato preso d’assalto dai bambini. Intervista da seduto in un momento di pausa a pochi metri dall’abile lavoro dei pizzaioli. Poi lo facciamo alzare: grinta e voglia di aiutare. Un binomio che gli dà il nuovo sprint per tornare tra i suoi beniamini.