Lunedì 15 novembre scatta l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali

Liguria. Da lunedì 15 novembre al 15 aprile è in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali su tutte le strade statali e raccordi autostradali in gestione in Liguria. Ciclomotori e motocicli sono esenti dall’obbligo e potranno circolare solo in assenza di precipitazioni nevose in atto e in assenza di neve o ghiaccio su strada.

Nel dettaglio, in provincia di Savona, le strade interessate sono: Ss 29 Del Colle Di Cadibona dal km 115,150 al km 132,650; Ss 1 via Aurelia dal km 421,813 al km 470,800; Ss 29 Var Variante Di Carcare E Collina Vispa dal km 0,000 Al Km 4,480; Ss 30 Di Val Bormida dal km 67,850 al km 68,760; Ss 35 Dei Giovi dal km 12,616 al km 40,517; Ss 334 Del Sassello dal km 1,576 al km 28,647.

Anas ricorda che “l’ordinanza è stata emanata in attuazione delle norme del Codice della Strada. L’obbligo è indicato su strada tramite apposita segnaletica verticale e ha validità anche al di fuori dei periodi indicati, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.