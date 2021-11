L’Udc escluso dalla riunione del centrodestra ligure: “La logica dei numeri prevale sui valori”

Liguria. “Non eravamo a conoscenza della riunione del centrodestra ligure per l’analisi del voto delle ultime amministrative di Savona e per il rinnovo delle amministrazioni comunali del prossimo anno”. A dirlo con rammarico è Umberto Calcagno, il coordinatore regionale dell’Udc.

“Evidenzio che a detta riunione non è stato convocato l’Udc Liguria – prosegue Calcagno – nonostante la nostra presenza in coalizione sia alle elezioni regionali del settembre 2020, che alle amministrative savonesi dell’ottobre 2021″.

“Ieri si è svolta la riunione della destra – sottolinea -. Non può esistere centrodestra senza centro ed il centro è da sempre rappresentato per storia, tradizioni e valori dall’Unione dei Democratici Cristiani. Ancora una volta – conclude – la logica dei numeri prevale sulla logica dei valori”.