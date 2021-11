Luca Caputo, il “mago” chiamato a salvare il turismo di Alassio: “Aperto a tutti i suggerimenti per decidere la strategia vincente”

Alassio. “Volevo tranquillizzarla, anche oggi sono riuscito a mangiare un piatto caldo…”. Cominciano così, con una battuta (una giusta ironia non fa mai male), alcune considerazioni di Luca Caputo, uno dei “maghi” esterni chiamati per risollevare le sorti del turismo alassino. In un editoriale di qualche giorno fa ci eravamo domandati se fosse davvero necessario rivolgersi altrove per decidere il futuro della città. Caputo per un anno guadagna 30 mila euro lordi, forse un po’ poco per poter svolgere un’attività incisiva: da qui la battuta di inizio intervista.

Allora ci sta dentro, è un compenso che le permette di lavorare con profitto?

“Ma sì. Oltretutto questa sfida di Alassio mi appassiona, mi consente di fare il mio lavoro per una città conosciuta in tutta Italia”.

Lei pensa quindi che un intervento esterno sia più utile rispetto a personaggi, anche molto qualificati, del posto?

“La domanda che lei si è posto è ovviamente del tutto legittima, ma anche una persona come il professor Quaglieni ha fatto presente che occhi esterni possono vedere in modo più distaccato”.

Secondo punto un po’ controverso. Lei sembra parlare come dovesse tracciare un nuovo progetto, invece il vice sindaco Galtieri ha precisato che il suo compito è quello di applicare le linee guida tracciare da Josep Ejarque.

“Ne sono ben conscio, ma una cosa non esclude l’altra. Sui tempi e modi, ad esempio su che cosa fare subito e che cosa successivamente, posso contare su una discrezionalità importante”.

Ci spieghi meglio.

“Devo parlare con tutti, e ho già iniziato, quindi capire quale possa essere la miglior strategia di marketing. Dal dialogo con il Comune, le categorie, le associazioni nasce la strategia da adottare. Piuttosto…”.

Mi dica.

“Lei ha parlato di problemi come quelli della spiaggia e del muro di cabine, del ripascimento, della sicurezza, osservazioni pertinenti. Ma io devo preparare un piano di lungo respiro basandomi sull’esistente. So che l’amministrazione comunale sta lavorando anche su quegli aspetti, se sarà il caso ci confronteremo”.

Quindi si sente ottimista…

“Devo esserlo, ma ne sono davvero convinto. Cerco di incontrare più gente che posso e comunque la mia porta è sempre aperta a chi voglia dare suggerimenti per il bene di Alassio”.