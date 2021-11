Loano, pubblicato il bando per l’affidamento de “La Marinella”

Loano. Il Comune di Loano ha pubblicato il bando per l’affidamento della gestione della concessione demaniale marittima situata su Lungomare Nazario Sauro 2, meglio nota come “La Marinella”.

La gara comprende sia lo stabilimento balneare che il ristorante/pizzeria, che saranno concessi per una durata di vent’anni. Le strutture oggetto di bando si presentano in condizioni non ottimali e perciò necessitano di interventi di risanamento, anche strutturale. Il nuovo gestore, dunque, dovrà occuparsi della riqualificazione, secondo il progetto già presentato ed approvato. L’aggiudicatario potrà anche proporre ulteriori interventi migliorativi.

Il sindaco di Loano, Luca Lettieri, afferma: “Con la pubblicazione di questo bando prende finalmente il via l’iter che porterà alla rinascita di uno dei locali e stabilimenti balneari più belli della riviera. La pubblicazione di questo bando ha richiesto un grande lavoro: gli uffici comunali (che ringrazio) sono stati impegnati in un iter amministrativo lunghissimo, con cause civili e amministrative, un incendio delle strutture con conseguente degrado dell’area e ingenti spese a carico delle casse comunali e giuste lamentele da parte dei cittadini. Anche questo bando un segnale di rinascita della città, nella speranza che gli assegnatari della concessione realizzino un locale che risponda ai gusti e alle richieste del nostro turismo”.

La struttura sarà affidata a chi proporrà l’offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre le 12 del 17 gennaio 2022.

Tutta la documentazione è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Loano e sulla piattaforma Sintel.