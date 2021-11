Loano, Luigi Carta insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica

Loano. Luigi Carta, fino al 2019 luogotenente “carica speciale” della stazione dei carabinieri di Loano e oggi in congedo, sarà insignito del titolo di Cavaliere Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Il riconoscimento, conferito con decreto del presidente della Repubblica, sarà consegnato ufficialmente domani, giovedì 4 novembre, a Savona in occasione della cerimonia per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Nato nel 1959 a Lentini (Siracusa), il comandante Carta si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel marzo del 1980. In qualità di carabiniere semplice, tra il 1980 ed il 1981 ha prestato servizio presso il Ministero della Marina Militare a Roma. Dal 1981 al 1983 ha frequentato la scuola per sottoufficiali, al termine della quale si è trasferito nella nostra provincia: qui ha operato nel “pronto intervento 112” effettuando servizi a Savona, Cairo ed Albenga. Ha preso servizio alla stazione di Loano nel dicembre del 1986, ricoprendo prima l’incarico di vice comandante del maresciallo Remo Chiola per sette anni e poi, dal 1 ottobre 1993, quello di comandante. Il 12 maggio 2019, dopo ben 39 anni (più un mese e 12 giorni) di carriera, il luogotenente si è congedato.

Il luogotenente Carta vanta il “record” di permanenza al comando della caserma di Loano: ben 25 anni. Ciò gli ha permesso di ottenere due importanti riconoscimenti: uno è la Medaglia d’Oro al Merito di lungo comando per gli oltre vent’anni trascorsi alla guida della stazione; l’altro è la Medaglia Mauriziana per i dieci lustri di carriera militare, ossia per aver mantenuto costante nel tempo la qualità del servizio prestato. Essendo diventato vice comandante di stazione a 26 anni e poi comandante a soli 33 anni, Carta ha potuto conoscere diverse generazioni di militari, instaurando con ciascuno di loro un profondo legame professionale ed umano che andava oltre il semplice rapporto tra colleghi o tra sottoufficiale e sottoposto.

Ma il suo impegno con l’Arma non è venuto meno: nel mese di agosto dello stesso anno, infatti, è stato nominato segretario della sezione di Loano dell’Associazione Nazionale Carabinieri.