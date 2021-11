Loano, Isella: “Lettieri non mi ha voluta? Sono io a non aver scelto lui”

Loano. “Adesso parlo io”. Luana Isella, consigliere comunale di Nuova Grande Loano e consigliere provinciale, è un fiume in piena. Per capirne il motivo, partiamo da un dato di fatto: da poche settimane è calato il sipario sulle elezioni comunali loanesi, ma la trama politica che si è consumata durante la campagna elettorale è – ancora oggi – ricca di colpi di scena.

Luca Lettieri è il nuovo sindaco della città e recentemente, intervenendo nel corso del podcast di IVG “La Telefonata” condotto dal giornalista Nicola Seppone, ha parlato apertamente del suo rapporto politico con Isella: “Non sarebbe stata un valore aggiunto alla mia squadra”.

A Isella alcune dichiarazioni di Lettieri non sono proprio andate giù e la decisione di rompere il silenzio – replicando per le rime al neo sindaco – è stata inevitabile.

“TROPPO FANGO SU DI ME. ECCO COME SONO ANDATE VERAMENTE LE COSE”

Isella vanta cinque anni di esperienza politica sul territorio molto intensi. Non solo per aver ricoperto – oggi e nella precedente amministrazione – il ruolo di consigliere comunale a Loano, ma anche per essere – ancora per poco – il consigliere provinciale con delega alla Viabilità della Provincia di Savona.

Eppure è l’estate appena trascorsa ad aver segnato più di ogni altro momento la sua parabola politica: “Negli ultimi mesi mi sono sentita dire di tutto – racconta a IVG Isella -. Ancora oggi credo che il partito di Giovanni Toti sia la mia casa politica, ma quando Cambiamo ha deciso di sostenere la candidatura di Lettieri a sindaco non ho potuto far altro che prenderne atto e andare per la mia strada”.

Una strada a dir poco tortuosa, che tuttavia Isella ha deciso di percorrere con convinzione: “Su di me è stato detto di tutto e di più – spiega -. Qualcuno mi ha dato della traditrice, mentre il sindaco è riuscito anche a sostenere che nella sua lista non ci sarebbe stato posto per me. La verità, tuttavia, è completamente diversa”.

“MI HANNO CERCATA LORO, MA IO HO SCELTO UN’ALTRA STRADA”

Isella ha creduto tantissimo nel progetto politico del governatore ligure. In tutte le occasioni, alle ultime regionali in particolare, si è spesa sul territorio per portare alta la bandiera arancione. A Loano, tuttavia, Cambiamo ha sostenuto Lettieri. Ma questa per Isella non era la scelta migliore: “Io non ho mai tradito nessuno – afferma – e se avessi scelto di sostenere Lettieri avrei solo tradito me stessa. La decisione di uscire da Cambiamo per poi appoggiare la candidatura di Piccinini è stata solo mia. La Lega ha tentato un approccio, ma io ho detto no. Hanno anche provato a convincermi a non candidarmi contro. Ma Lettieri sindaco per me non era il futuro”.

ASCOLTA “LA TELEFONATA” CON LUCA LETTIERI CHE HA FATTO “INFURIARE” ISELLA

“Le parole pronunciate dal sindaco su di me nel corso del podcast – prosegue Isella – non hanno fatto altro che confermare la bontà di quella mia scelta. Sono tantissime le testimonianze di solidarietà che ho ricevuto e molte di queste sono arrivate proprio da alcuni sostenitori del sindaco. Lettieri avrebbe potuto evitare un’uscita così infelice e soprattutto non corrispondente alla realtà”.

UNA PIETRA SOPRA

Se da un lato Isella è a dir poco stizzita per le parole di Lettieri, dall’altro prova a gettare acqua sul fuoco: “Sono stata sempre in silenzio, ma dopo tutto questo fango una risposta la dovevo – continua -. Ora però è tempo di smetterla con queste polemiche. Adesso siamo tutti in consiglio comunale con un solo obiettivo, il bene di Loano”.

In realtà per Isella gli obiettivi non finiscono qui. Il 18 dicembre prossimo, infatti, si voterà per il rinnovo del consiglio provinciale.

UNA NUOVA SFIDA IN PROVINCIA?

Tra un’alluvione e l’altra, per un consigliere provinciale con delega alla Viabilità gli ultimi anni in Provincia di Savona non devono essere stati una passeggiata. Lo sa bene Isella, che di lavoro fa la geologa e che con i 69 sindaci del savonese si sente (“quasi con tutti”) costantemente per trovare soluzioni alle criticità del territorio.

Ora però il mandato di Isella è quasi al termine e il dubbio è sempre lo stesso: si ricandiderà?

“Nonostante le tante difficoltà e le poche risorse economiche disponibili – sottolinea il consigliere provinciale -, il bilancio di questi anni in Provincia è assolutamente positivo. Ho stretto rapporti umani e professionali importanti. Ho conosciuto persone che mi hanno dato molto e ho toccato con mano ai problemi del nostro territorio. Nel svolgere questo mio ruolo politico, la mia professione mi ha aiutato tantissimo”.

“Se mi ricandiderò in Provincia? Non lo so ancora, sto valutando. Io mi sento un candidato civico di centro. Politicamente sono sempre stata qui – aggiunge -. Sicuramente in Provincia lascerei una piccola famiglia fatta di cantonieri, funzionari e dirigenti. Non voglio che una mia eventuale ricandidatura venga interpretata in senso politico, anche perché tutto questo di politico ha davvero ben poco”.

I rapporti tra Isella e Angelo Vaccarezza (capogruppo in Regione di Cambiamo) al momento stanno a zero, ma per provare a ricucire il legame politico tra i due a quanto pare qualcosa si sta muovendo. Solo il tempo (forse poche settimane, quelle che ci separano dal voto in Provincia) ci dirà come andranno le cose.