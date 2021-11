Loano celebra la “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne” con una Panchina Rossa e un flash-mob degli studenti del Falcone

Loano. Anche Loano celebra la “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, ricorrenza istituita dall’assemblea generale delle Nazioni Unite e che si tiene ogni 25 novembre.

“Con l’istituzione di questa Giornata – ricorda il sindaco di Loano Luca Lettieri – le Nazioni Unite invitano i governi, le organizzazioni internazionali e le Ong ad organizzare attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica su una delle più devastanti violazioni dei diritti umani. Secondo quanto riportato dal Ministero della salute, purtroppo nel mondo il problema della violenza di genere interessa una donna su tre. E in Italia la situazione non è cambia: i dati Istat mostrano che il 31,5% delle donne ha subito una qualche forma di violenza fisica o sessuale nel corso della propria vita. Le forme di violenza più gravi sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici. La pandemia ed il lockdown hanno aggravato questo fenomeno. Nel 2020 le chiamate al 1522, il numero di pubblica utilità contro violenza e stalking, sono aumentate del 79,5% rispetto al 2019, sia per telefono, sia via chat (+71%). La violenza segnalata è soprattutto fisica (47,9% dei casi) ma quasi tutte le donne hanno subito più di una forma di violenza e tra queste emerge quella psicologica (50,5%). Per quanto riguarda gli autori, aumentano le violenze da parte dei familiari (18,5% nel 2020 contro il 12,6% nel 2019) mentre sono stabili le violenze dai partner attuali (57,1% nel 2020)”.

“Alla luce di tale situazione, è necessario mantenere sempre alta la guardia rispetto a questo drammatico fenomeno, che purtroppo continua a far registrare numeri sempre molto alti. Come amministrazione, abbiamo deciso di partecipare alla ‘Giornata internazionale contro la violenza sulle donne’ con una serie di iniziative che hanno come oggetto anche e soprattutto i nostri concittadini più giovani. Secondo le statistiche, infatti, rispetto agli anni precedenti nell’ultimo periodo sono aumentate le richieste di aiuto delle giovanissime fino a 24 anni di età (11,8% nel 2020 contro il 9,8% nel 2019) e delle donne con più di 55 anni (23,2% nel 2020; 18,9% nel 2019). E’ quindi necessario che i ragazzi siano educati fin da subito al rispetto e all’educazione per l’essere umano e per le donne specialmente”.

“Nel corso degli anni – aggiunge l’assessore alle politiche sociali e giovanili e alla scuola Manuela Zunino – il Comune di Loano ha celebrato la Giornata con diverse iniziative. Innanzitutto con la posa, sul lungomare cittadino, di una ‘Panchina Rossa’, da sempre simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. E poi organizzando regolarmente incontri e momenti di approfondimento rispetto a questa difficile tematica, come il convegno su ‘Tutela del minore, della donna e diritti sociali nel diritto di famiglia e nel contesto internazionale’ tenutosi tre anni fa nella nostra biblioteca. O ancora con la stretta collaborazione con il Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi, con il quale abbiamo appena rinnovato la convenzione che prevede uno sportello attivo presso la sede dei servizi sociali (all’ex ospedale Ramella)”.

A Loano la Giornata sarà celebrata con una serie di iniziative organizzate anche in collaborazione con l’istituto Falcone e a cui parteciperanno anche gli studenti.

Giovedì 25 novembre alle 9 è in programma la “inaugurazione” di una nuova “Panchina Rossa” contro la violenza sulle donne donata da Conad e collocata nei pressi della Fontana Giovanna, accanto al municipio di Palazzo Doria. La nuova panchina è stata donata in ricordo di Jessica Novaro, 30enne dipendente della catena di supermercati che lo scorso mese di dicembre è stata uccisa dal compagno della madre. Il palazzo del municipio sarà a sua volta “illuminato” di rosso, colore da sempre simbolo delle campagne contro la violenza di genere. A seguire, i rappresentanti dell’amministrazione comunale si recheranno presso l’altra Panchina Rossa collocata nell’area dei Giardini Caduti di Nassiryia, accanto a Palazzo Kursaal. Più tardi alcune classi dell’indirizzo Sistema Moda torneranno in piazza Italia a Loano e daranno vita al flash-mob contro la violenza sulle donne organizzato con il patrocinio del Comune di Loano e la collaborazione del Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi.

Sempre giovedì 25 novembre dalle 18 alle 21 presso il “Vittorino” di corso Roma si terrà una serata dal titolo “Respect against indifference”, evento di sensibilizzazione per la “Giornata internazionale contro la violenza sulla donna” con raccolta fondi a favore del Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi (offerta minima 5 euro). Ai partecipanti è richiesto di indossare un capo rosso a scelta. L’evento è organizzato in collaborazione con il Centro Antiviolenza e lo Studio Proart.

Lunedì 29 novembre alle 10 una rappresentanza degli alunni dell’istituto Falcone si recherà presso la sala consiliare del municipio per partecipare al convegno “Una storia come tante. Riflessioni sulla violenza di genere: fisica, morale ed economica” a partire dal racconto “Anna e Marco” di Silvia Calzolaro. L’evento, non aperto al pubblico, è organizzato dall’istituto Falcone con il patrocinio del Comune e della Fondazione Fidapa e della sezione Fidapa Bpw Italy Riviera delle Palme di Loano e la collaborazione di Global Thinking Foundation. Dopo i saluti della docente del Falcone Antonella Tosi, della presidente di Fidapa Loano Silvana Saettone e del sindaco di Loano Luca Lettieri, ci sarà l’introduzione da parte della docente del Falcone Daniela Di Pasquale. Seguirà la lettura del racconto da parte delle studentesse Camilla Garufo e Gennady Chornyy. Il programma dei lavori prevede poi interventi dell’avvocato Silvia Calzolaro (presidente della Consulta Famiglie di Alba), della dottoressa Sabrina Bonino (psicologa dell’Asl2 savonese e supervisore Emdr) e di Claudia Segre (presidente di Global Thinking Foundation). Le conclusioni saranno affidate all’avvocato Maria Candida Elia, presidente della Fondazione Fidapa onlus. Modera Selma Chiosso, giornalista caporedattore de “La Stampa” di Torino.

Sempre in occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, sui canali social del Comune di Loano verrà presentato il videoclip di “27 Rose”, brano nato da un’idea di Sara Basso con testo di Monica Caccia, musica di Davide Redegalli e arrangiamenti sono dei 4sixtyfive.

Il brano ha come tema principale una particolare forma di violenza sulle donne: quella psicologica. Nella canzone viene raccontata la storia di una ragazza vittima di molestie che, dopo un percorso di sofferenza, supportata dagli amici e dalle forze dell’ordine, riesce a vincere la propria battaglia e a ritrovare se stessa. Il video musicale è stato girato dal fotografo Alessandro Gimelli, che ha messo a disposizione del progetto la sua arte e il suo tempo in forma totalmente gratuita; le clip animate sono state realizzate da Franco Ciricillo e Davide Redegalli; hanno contribuito alla realizzazione del video anche l’attrice Alessandra Munerol e Stefano Ghilino.

Monica Caccia dichiara: “Con la realizzazione di questo brano abbiamo voluto raccontare una storia di forza, coraggio, speranza; ma non solo: è necessario che le vittime di violenza capiscano quanto sia importante denunciare e chiedere aiuto alle forze dell’ordine. Solo attraverso un lavoro di rete la donna può sentirsi supportata e seguita, ritrovando così la sua libertà e indipendenza”.