Lo spiderman savonese Mattia Villardita premiato da Lions Club per “meriti umanitari”

Savona. Martedì 9 novembre il Lions Club Savona Host ha organizzato una serata presso il ristorante La Granda in Riviera di Savona in onore di Mattia Villardita lo “Spiderman di Savona”.

“Mattia nel corso della serata ha illustrato la sua storia che parte da un grave malattia che da piccolo lo ha costretto a lunghi periodi in ospedale, dove avrebbe voluto la compagnia del suo supereroe preferito, l’Uomo Ragno. Così Mattia, da grande, ha deciso di svolgere attività di volontariato travestito da Spiderman andando a fare visita negli ospedali ai bambini ricoverati, allietando le loro sofferenze anche solo con un saluto o un abbraccio. Il suo percorso, partito dal reparto di pediatria dell’ospedale San Paolo di Savona, lo ha poi portato a girare gli ospedali pediatrici di tutta Italia” ha affermato Giorgio Bracco, presidente del Lions Savona Host.

“La sua attività ha destato l’attenzione dei giornali, delle testate straniere e delle televisioni nazionali, fino ad essere premiato per il sua attività di volontariato dal Presidente della Repubblica Mattarella con l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica; si ricorda anche la visita privata in Vaticano con il Papa Francesco (la foto del Papa insieme a Mattia spiderman ha fatto letteralmente il giro del mondo) e l’encomio da parte del Comune di Savona” continua Bracco.

Nel corso della serata Mattia Villardita è stato insignito dal Lions Club Savona Host tramite il presidente Giorgio Bracco, del Melvin Jones Fellow, il più importante riconoscimento che il Lions Clubs International Fondation attribuisce a coloro che si sono particolarmente contraddistinti per meriti umanitari.

Il presidente del Lions Club Savona Host ha sottolineato “la volontà da parte del club di supportare Mattia nei suoi progetti futuri, in quanto pienamente allineati con le finalità di assistenzialismo e di aiuto verso il prossimo, soprattutto se senza difese, come i bambini, proprie del lionismo, ricordando che ad esempio la raccolti fondi per l’oncologia pediatrica sia tra le mission principali della Fondazione”.