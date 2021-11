Letimbro, mister Oliva soddisfatto: “La squadra ha dimostrato un grande carattere, obiettivo salvezza confermato”

Quiliano. Ieri allo stadio Andrea Picasso è andato in scena il match tra Letimbro e Savona, gara valida per l’ottava giornata del Girone B del campionato di Prima Categoria terminata sul punteggio di 5-2 in favore degli Striscioni. Una buona prestazione non è quindi bastata agli ospiti per riuscire ad arginare la corazzata biancoblù, squadra abile a portarsi sul doppio vantaggio dopo appena cinque minuti rispetto al fischio iniziale dell’incontro.

Al termine della sfida non sarebbe dunque potuta mancare la disamina tecnico-tattica di Maurizio Oliva, allenatore della Letimbro il quale ha esordito dichiarando: “Il Savona è più forte di noi, dobbiamo partire da questo presupposto. Se inoltre regaliamo qualcosa come due gol in appena tre minuti diventa difficilissimo tentare di arginare le trame avversarie. Sono contento però per il carattere dimostrato dalla mia squadra, quando si parte così si rischia il tracollo ma ciò non è accaduto riuscendo a rimanere in partita fino al 90′.”

In seguito il tecnico dei gialloblù ha svelato le certezze su cui poggia il credo dei giocatori a sua disposizione, una rosa conscia delle proprie qualità e volenterosa di dimostrarle contro qualunque formazione. Secondo l’intervistato inoltre la classifica risulterebbe essere deficitaria rispetto a quanto prodotto fin qui dai suoi, questo senza tuttavia dimenticare l’elevato tasso tecnico del Girone B unito all’obiettivo salvezza confermato a più riprese.

L’allenatore infine ha concluso dichiarando: “So di poter contare su un gruppo omogeneo e determinato. Domenica ripartiremo con una partita difficilissima (quella contro il Città di Cogoleto, ndr), una sfida che per noi varrà sei punti e non tre. I nostri avversari daranno battaglia, dovremo essere bravi e determinati”.

È terminata in questa maniera l’intervista a Maurizio Oliva, tecnico già proiettato verso il prossimo cruciale incontro che vedrà la Letimbro affrontare al Briano il solido Città di Cogoleto guidato da mister Travi.