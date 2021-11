Letimbro, Luca Vario ritrova il goal: “Dedica speciale al dirigente Serra, Savona? Niente paura”

Non serve andare troppo a ritroso nel tempo per trovare agli antipodi del calcio locale il Savona e la Letimbro. I primi tra Serie D e Serie C, i secondi in Terza Categoria. Le cattive gestioni passate degli striscioni e la buona gestione della Letimbro hanno fatto sì che quest’anno vada in scena un inedito derby savonese di Prima Categoria.

La Letimbro arriva alla partita contro la seconda della classe con un bottino di 7 punti e un inizio di campionato positivo, anche in virtù delle difficoltà attraversate per allestire la rosa e di una Coppa Liguria con più ombre che luci. Tra le note positive in casa gialloblù c’è la crescita dell’attaccante Luca Vario, tornato al goal contro il Pra FC.

Nove anni nell’Albisola, una stagione con la Priamar Liguria, l’esperienza vincente in Prima Categoria con il Celle, Veloce, Quiliano, Plodio e, infine, Letimbro: questo il percorso della punta classe 1997. Vario traccia un primo bilancio su questa stagione con lo sguardo alla partita più attesa dell’anno.

Sull’allenatore Maurizio Oliva: “Il mister è una persona alla quale piace dire le cose in faccia, anche io sono così. Ha creduto in me in estate. La sua dote migliore è capire i giocatori ed entrare nella loro testa. Lavora tanto sull’aspetto fisico, ci fa correre molto, ma anche sull’aspetto mentale”.

Una Coppa Liguria opaca: “C’erano tante assenze, il gruppo doveva ancora formarsi. Io sono rientrato il 20 settembre. Ci siamo parlati, ci siamo guardati in faccia. Penso sia il miglior gruppo da quando sono alla Letimbro: ora giochiamo senza paura, in maniera sfrontata e contro tutti”.

La miglior Letimbro della stagione: “Penso che la squadra si sia espressa al meglio contro la Pro Pontedecimo, anche se abbiamo perso: abbiamo creato tante occasioni, il risultato è poi stato ottenuto nella gara seguente contro il Quiliano&Valleggia”.

Squadre e difensori ostici: “Savona e Sampierdarenese sono squadre da battere, lotteranno fino alla fine. Va da sé che siano loro le squadre più difficili da affrontare. Parlando dei singoli giocatori, ci sono tanti difensori forti in categoria. Limitandomi a quelli che conosco, dico che il più complicato da affrontare rimane Suetta della Vadese, giocatore con il quale ho avuto il piacere di condividere l’avventura a Celle”.

Ritrovare il goal: “Non segnavo da un po’ di tempo, si scherzava tanto su questa cosa, ma sapevo che il goal sarebbe arrivato. Ero sereno. Devo dire grazie a Daniel Siccardi per avermi servito un assist al bacio. La prima dedica è alla mia ragazza e la seconda, non me ne vogliamo gli altri, è per il dirigente Simone Serra: se ho continuato a giocare a calcio è in buona parte merito suo. D’estate mi scriveva ogni giorno per convincermi. Ci tengo a ringraziarlo pubblicamente perché mi ha aiutato a non mollare una passione, non sapevo se avrei continuato”.

Con il Savona senza paura: “Come in ogni partita, rispetteremo al massimo l’avversario. A maggior ragione se si tratta del Savona! Ma cercheremo di fare la nostra partita: c’è grande voglia, ci stiamo allenando bene anche questa settimana”.