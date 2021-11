Letimbro, capitan Stefano Rossetti non si abbatte: “Questa squadra lotta sempre fino alla fine”

La Letimbro ha perso la partita contro il Savona, 5 a 2, ma non la certezza di essere in grado di dar battaglia e di giocarsela con tutti.

Ne è convinto il capitano Stefano Rossetti: “Abbiamo messo tutto l’impegno, come facciamo dall’inizio dell’anno. Lottiamo sempre fino alla fine anche se il risultato non ci va a favore. Peccato per i primi dieci minuti, siamo entrati un po’ intimoriti da questa bellissima cornice di pubblico, non abituale per questa categoria. Qualche giovane può averlo patito un po’ ma alla fine abbiamo tirato fuori quel carattere che ci contraddistingue”.

Nonostante qualche difficoltà, la Letimbro può contare su un gruppo solido: “Abbiamo creato insieme al mister un gruppo davvero unito. Sono contento dei goal dei giovani di Albanese ed Alberti. Mister Oliva e tutti i dirigenti hanno lavorato molto per formare un gruppo”.