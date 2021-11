Len Euro Cup, Rari Nantes Savona contro Sabadell: la diretta della partita di ritorno

Savona. Mentre il campionato procede tra alti e bassi, e comunque con un bilancio positivo dato che i biancorossi sono sesti in classifica, la Rari Nantes Savona si rituffa in Europa.

Dopo l’ottima figura in Champions League, nella quale la squadra condotta da Angelini è arrivata vicinissima alla qualificazione ai gironi conclusivi, i savonesi tornano in vasca per i quarti di finale della Len Euro Cup. Nella partita di ritorno, ospitano alla Zanelli il Sabadell. All’andata era finita in parità: 13 a 13.

La cronaca. Si gioca davanti a circa duecento spettatori. La prima palla al centro è contesa, poi se la aggiudicano i padroni di casa.

Rocchi va nel pozzetto e la prima superiorità numerica, dopo un lungo giro palla, viene trasformata da Valera Calatrava. 0 a 1 a 5’58”.

Fallo grave di Bonet Saez, ma il tentativo ravvicinato di Vuskovic viene parato da Lorrio Bejar.

Ci vuole un doppio uomo in più per la Rari per tornare in parità: doppia espulsione nel giro di 13″, Lopez Escribano e Valera Calatrava, e Rizzo spara in rete il pallone dell’1 a 1 a 3’20”.

Un tiro dalla lunga distanza di Cabanas Pegado sorprende Massaro: palo interno e gol. 1 a 2 a 2’12”.

La difesa catalana si fa trovare scoperta e Vuskovic, a tu per tu col portiere, lo trafigge: 2-2 a 1’15”.

Espulso Iocchi Gratta, il tiro degli ospiti si ferma sulla traversa. Allo stesso modo, la Rari manca il tiro vincente sull’azione giocata con l’uomo in più per l’espulsione di Veich. Con una parata di Massaro si conclude la prima frazione: la parità persiste.

Il secondo tempo si apre con una conclusione di Rizzo, Lorrio Bejar devia in angolo. Subito palla a Molina che realizza il primo vantaggio locale: 3 a 2 dopo 42″.

Lo stesso Molina va nel pozzetto; tiro di Valera Calatrava da posizione tre, Massaro para ma non trattiene e la palla varca la linea. 3 a 3 a 6’46”.

I biancorossi tornano subito avanti: segna Rocchi in superiorità numerica a 6’04” per il 4-3.

La Rari difende bene e più volte attacca alla ricerca del più 2. Il doppio vantaggio però non arriva e il Sabadell pareggia i conti con Cabanas Pegado: 4-4 a 3’38”.

Passano 24 secondi e un tiro di Vuskovic inganna il portiere, passandogli sotto al braccio: 5 a 4 a 3’24”.

Due falli gravi fischiati ai locali, uno ai giocatori in calottina blu, ma le difese hanno la meglio. Non si segna fino all’invenzione di Fondelli, a 20″ dalla sirena: con una palombella scavalca il portiere e realizza il 6-4.

I liguri resistono all’ultima inferiorità, con Campopiano nel pozzetto. A metà gara la Rari conduce 6 a 4.

Il terzo tempo si apre con un’azione con l’uomo in più per il Savona, che sfuma per un passaggio errato.

Espulso Rocchi, ma la Rari tiene ancora inviolata la porta difesa da Massaro che non prende gol da oltre cinque minuti. Poi, altra superiorità fallita dai padroni di casa.

A sbloccare nuovamente il risultato è Valera Calatrava con un tiro sotto la traversa per il 6-5 a 5’04”.

Bruni guadagna l’espulsione di Sanahuja Carnè, chiedendo invano il cinque metri. Sull’altro fronte una stoccata di Valera Calatrava scuote la traversa.

A 2’44” espulsione di Valera Calatrava, Angelini chiama time-out. Sull’azione, però, il tiro di Rocchi è parato.

Fallo grave di Iocchi Gratta, ora è Colet a chiamare a raccolta i suoi. Sanahuja Carnè va a segno, all’ultimo istante buono. 6 a 6 a 1’49”.

La Rari si fa sorprendere, dopo aver fallito un’azione d’attacco. Lorrio Bejar si impossessa del pallone e lancia Averka che chiama Massaro all’uscita, per poi scavalcarlo con un pallonetto. 6 a 7 a 32″ dalla fine del tempo. Il pubblico applaude per incitare i biancorossi a non mollare.

Ci pensa Rocchi a trovare lo spiraglio giusto per battere Lorrio Bejar a 3 secondi dal termine. Risultato sul 7 a 7: 56 minuti non sono bastati a rompere l’equilibrio tra le due squadre, decideranno gli ultimi 8.

Quarto tempo, la prima azione è degli ospiti, senza problemi per Massaro.

Espulsione di Fondelli e Valera Calatrava, da posizione quattro, sfugge alla marcatura e va a spingere in rete l’assist di un compagno. 7-8

Superiorità per espulsione di Veich, al terzo fallo; la Rari è ancora imprecisa, ma la palla resta biancorossa e la rete arriva ad opera di Campopiano quando si è tornati a uomini pari: 8-8 a 5’59”.

Espulsione doppia per reciproche scorrettezze, di Molina e Banicevic. Sei secondi dopo va nel pozzetto Vuskovic e Sanahuja Carnè va a bersaglio per l’8 a 9 a 5’32”.

La Rari subisce un duro colpo con un gol beffardo: lo segna Lopez Escribano, precedendo Massaro che, in uscita, non si intende con due compagni e viene anticipato dal numero 11 che spinge la palla in rete per l’8-10 a 4’36”.

Immediata ed efficace reazione dei biancorossi: nel pozzetto Cabanas Pegado e Fondelli realizza il meno 1, 9 a 10 a 4’11”.

Espulsione di Lopez Escribano, la rete in superiorità non arriva ma a uomini pari Bruni fa partire un gran tiro che si rivela vincente: 10 a 10 a 2’51”. Protesta la panchina ospite, c’è un cartellino rosso.

Fallo grave di Campopiano, il tentativo di tiro degli ospiti è alto.

La Rari tiene in difesa e guadagna un fallo grave di sulla ripartenza. Time-out di Angelini.

Il tabellino:

Carige Rari Nantes Savona – CN Astralpool Sabadell 10-10

(Parziali: 2-2, 4-2, 1-3, 3-3)

Carige Rari Nantes Savona: Massaro, Rocchi 2, An. Patchaliev, Vuskovic 2, Molina Rios 1, Rizzo (cap.) 1, Caldieri, Bruni 1, Campopiano 1, Fondelli 2, Iocchi Gratta, Giovanetti, Da Rold. All. Alberto Angelini.

CN Astralpool Sabadell: Lorrio Bejar, Cabanas Pegado 2, Gil Cedò, Teclas Guillena, Sanahuja Carnè 2, Valera Calatrava 4, Bertran Pont, Bonet Saez, Averka 1, Banicevic, Lopez Escribano (cap.) 1, Veich, Serrano Fuentes. All. Quim Colet.

Arbitri: Vladimir Golikov (Russia) e Pascal Bouchez (Francia). Delegato Len: Matjaz Rakovec (Slovenia).

Note. Uscito per limite di falli Veich a 6’28” del quarto tempo.