Le piazze di Finalmarina e Finalborgo si illuminano con le proiezioni di videomapping

Finale Ligure. Da sabato 4 dicembre 2021 a sabato 8 gennaio 2022 torna a Finale Ligure l’appuntamento di Natale con speciali illuminazioni e proiezioni video, che trasformeranno il volto di due luoghi particolari.

A Finalmarina le luci si accenderanno sulla basilica di San Giovanni Battista. La messa in scena di un vero e proprio spettacolo di musica ed immagini, a tema religioso, ne esalterà lo stile barocco.

In piazza Garibaldi, a Finalborgo, giochi di luce e animazioni 3d in realtà aumentata trasporteranno gli spettatori in un viaggio retrospettivo nella storia del borgo, alla scoperta delle illustrazioni del grande botanico finalese Giorgio Gallesio, raccolte nella sua famosa opera “Pomona Italiana”. L’iniziativa anticipa la celebrazione del 250^ anniversario (1772-2022) dalla nascita a Finalborgo di Gallesio e riporta piazza Garibaldi, un tempo denominata iazza delle Erbe e sede del mercato, al centro della vita cittadina, delle attività commerciali e culturali del borgo.

Quest’anno cittadini e visitatori di tutte le età sono chiamati a diventare protagonisti della performance di videomapping, con la realizzazione di un disegno o di una frase sul tema The Perfect Wish. Un invito ad esprimere un desiderio da “piantare” a Natale, per raccoglierne poi i frutti nel nuovo anno. I contributi raccolti daranno vita a un collage animato che caratterizzerà gli intermezzi fra uno spettacolo di videomapping e l’altro.

Pensieri e disegni possono essere realizzati su un foglio di qualsiasi dimensione bianco o colorato (preferibilmente senza righe o quadretti). Per partecipare basta scattare una foto al proprio artwork e inviarla entro il 30 novembre all’indirizzo e-mail hello@visitfinaleligure.it.

Da sabato 4 dicembre a sabato 8 gennaio, tutti i partecipanti potranno quindi recarsi personalmente in piazza per vedere rappresentato il loro contributo.

“Anche quest’anno, non potendo contare sulla forza aggregante di un grande evento dal vivo in piazza e visto il successo dell’edizione dello scorso anno, si è scelto di ricorrere al le nuove tecnologie applicate al patrimonio culturale – ha commentato Claudio Casanova, assessore al turismo del Comune di Finale Ligure. – Con questa iniziativa vogliamo rendere il Natale accogliente, vivace e coinvolgente per i cittadini e gli ospiti del territorio finalese, invitandoli a rivolgere lo sguardo verso palazzi e architetture della quotidianità, per riscoprirli con l’occhio diverso della realtà aumentata che li rende palcoscenico di nuove storie, esperienze artistiche e culturali legate alla nostra realtà territoriale”.

Il progetto di videomapping, promosso dal Comune di Finale Liguire, è stato concepito da Sinapsivideomappinglab, un team di giovani professionisti specializzato nello sviluppo di allestimenti luminosi site-specific attraverso l’utilizzo di tecnologie moderne e software all’avanguardia. Nel 2019 il team ha ricevuto il primo premio al Live Performers Meeting di Roma.