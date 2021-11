Le minoranze di Albenga si preparano alla riunione della commissione sanità: “Quale futuro per il nostro ospedale?”

Albenga. Continua a lasciare i rappresentanti dei gruppi di minoranza di Albenga perplessi e preoccupati la situazione dell’ospedale Santa Maria di Misericordia. Sia Fratelli d’Italia che Forza Italia chiedono ai vertici della sanità ligure garanzie e programmazione circa il futuro del nosocomio ingauno.

Roberto Tomatis e Roberto Crosetto, rispettivamente capogruppo in consiglio comunale e presidente del circolo cittadino di FdI, ricordano: “Per venerdì 3 dicembre è stata convocata la commissione sanità di Albenga alla quale sono stati invitati i sindaci del comprensorio ingauno e quelli dell’entroterra, ma soprattutto il governatore e assessore alla sanità della Regione Liguria Giovanni Toti”.

Per Crosetto si tratta di “Un incontro fondamentale che ha come tema centrale il futuro dell’ospedale Santa Maria di Misericordia. Per questo motivo chiediamo espressamente a Toti di fornire dettagli puntuali su diversi quesiti. Quanti medici di base saranno coinvolti nel progetto di salvaguardia del servizio assistenziale del punto di primo intervento; quanti paramedici e dipendenti amministrativi saranno dedicati a questo servizio; quali funzioni rimarranno operative dentro l’ospedale di Albenga a disposizione dei medici di base (esempio radiologia). Cosa rimarrà operativo nel nosocomio ingauno visto che gli spazi in ospedale sono ampi e quindi quali sono le intenzioni della Regione sugli spazi che non saranno adoperati nel progetto di tutela del Ppi”.

“Al tempo stesso – aggiunge Roberto Tomatis – con il presidente del circolo cittadino- esprimo contrarietà al fatto che l’ospedale di Albenga venga adoperato per contenere uffici burocratici dell’Asl 2. A mio avviso questo punto è molto importante e chiediamo il massimo impegno da parte Regione alla quale chiediamo con estrema chiarezza quali funzioni, oltre a quella dei medici di base, rimarranno nell’ospedale albenganese”.

Ed Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia, ricorda: “Ad oggi non ho trovato ancora un medico (e per motivi familiari ne conosco davvero tanti e mi relaziono con molti sulla sanità locale) che mi abbia detto che si farebbe curare nel nuovo ambulatorio del primo intervento per un’emergenza. La soluzione concordata tra Regione, Alisa e Asl di affidare il punto di primo intervento dell’ospedale Santa Maria di Misericordia non può che essere solo un tampone per evitare disservizi alla comunità del comprensorio albenganese. La nostra richiesta, ed è ciò che da tempo chiedono gli albenganesi, che il nostro ospedale sia dotato di un vero e proprio pronto soccorso operativo 24 ore su 24 e 365 giorni l’anno”.

Anche Ciangherotti si prepara a presentare le sue istanze nel corso della commissione sanità convocata per il 3 dicembre: “In quella sede ribadirò al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e ai sindaci invitati alla riunione la necessità di avviare un confronto serio, sereno e costruttivo per rendere il nostro ospedale funzionante a maggior ragione ora che l’intenzione dell’Asl 2, su indicazione della Regione stessa, sta per trasformare alcuni reparti dedicandoli interamente all’assistenza dei malati Covid. Ma il nostro ospedale deve essere dotato di un pronto soccorso che possa rispondere in modo adeguato alle cure di cui necessitano gli abitanti del nostro comprensorio e i turisti che trascorreranno le vacanze di Natale in Riviera senza dover necessariamente intasare il pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure”.