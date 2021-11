Le filiali di Banca Carige diventano smart e digitali

Liguria. Banca Carige si affida ad Auriga, azienda attiva nel settore di sviluppo di software per la banca omnicanale, per la realizzazione delle prime 4 filiali smart sul territorio italiano. Grazie a un importante investimento nel digitale, Banca Carige ha implementato un nuovo modello di filiale che, in parallelo alla rete tradizionale, opererà facendo ricorso a una maggiore automazione e a strumenti innovativi abilitati dalle soluzioni #NextGenBranch di Auriga.

“Oggi le banche si trovano davanti a un bivio: essere competitive offrendo servizi integrati e rispondenti alle esigenze di una clientela diversificata, e allo stesso tempo ottimizzare gli investimenti. In questo contesto le banche possono decidere di essere protagoniste della trasformazione digitale in corso, mettendo al centro delle filiali l’esperienza del cliente abilitata dall’innovazione tecnologica, oppure subire passivamente i potenti cambiamenti in corso. Banca Carige ha saputo cogliere questa opportunità di cambiamento, affrontando la sfida del digitale attraverso un approccio in grado di integrare l’esperienza fisica con gli strumenti digitali. Siamo orgogliosi di averli accompagnati in questo percorso”, ha commentato Vincenzo Fiore, CEO di Auriga.

Le diverse sfide che Banca Carige si è trovata a gestire – la volontà di accrescere i servizi offerti ai clienti ottimizzando i costi legati ai presidi fisici, di valorizzare le competenze specialistiche del personale focalizzandolo su attività consulenziali a valore aggiunto, di utilizzare il remote banking come leva strategica per estendere tali servizi a tutto il territorio di insediamento – sono state guidate dalla consapevolezza del crescente ruolo che i dispositivi digitali hanno ormai per i servizi bancari, non senza trascurare la necessità di accompagnare i clienti nel loro percorso in filiale, in ottica di customer education.

Cosa sono le Carige Smart Branches

Carige Smart Branches è un modello costituito da un insieme di filiali digitali, ognuna delle quali è dotata di tecnologie intelligenti che consentono ai clienti di accedere a tutti i servizi della banca in modalità self-service o di interagire (in apposite aree) con i consulenti della banca tramite video assistenza in modo sicuro. Per guidare i clienti in questa nuova dimensione, il personale di filiale – la figura di “Meeter and Greeter” – aiuta gli utenti a familiarizzare con i dispositivi digitali, oltre che ad autenticarsi presso di essi. In tal modo, Banca Carige è in grado di avere numerosi punti fisici e raggiungere i propri clienti localmente, ottimizzando i costi di gestione.

Come funzionano le Carige Smart Branches

Le filiali intelligenti di Banca Carige sono dotate delle più recenti soluzioni Auriga #NextGenBranch che offrono un’integrazione dei servizi rivolti ai clienti su tutti i canali bancari e sui terminali self-service e self-service assistiti. Quest’ultimi consentono ai clienti di svolgere tutte le operazioni dei tradizionali sportelli (inclusi bonifici, deposito monete, ogni tipo di pagamento) e di ricevere assistenza da parte di operatori in remoto. All’esterno delle filiali, gli ATM multifunzione forniscono, in modalità self-service, un’ampia gamma di operazioni bancarie disponibili sempre – tra cui prelievi con carta o mobile, bonifici, depositi di contanti e assegni, pagamenti di tasse e bollette.

Grazie alla soluzione di Auriga Bank4Me le aree private, sono dotate di sportelli self-service assistiti, tablet e monitor per permettere ai clienti di accedere ai servizi (compresi consulenza e vendita) in autonomia o tramite assistenza remota. L’integrazione della firma biometrica presso la postazione di accesso consente infatti ai consulenti di Banca Carige di fornire consulenza e assistenza, anche a distanza, su un’ampia gamma di prodotti bancari, finanziari e assicurativi.