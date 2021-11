Lavori in corso ad Alassio: via al recupero dei vicoli di Borgo Coscia

Alassio. Prosegue a pieno ritmo il recupero dei vicoli che collegano il centro storico cittadino con le passeggiate a mare. Mentre si stanno completando i lavori in via Gramsci, la giunta comunale alassina, infatti stamani ha approvato il progetto redatto dall’ufficio tecnico comunale per la nuova pavimentazione dei vicoli di Borgo Coscia. Si tratta di vico Varese, vico Cesare Battisti, vico Gandolfo e vico Sant’Erasmo, tutti compresi tra la via Garibaldi e la Passeggiata Generale Luigi Cadorna.

“L’intervento – spiega Rocco Invernizzi, assessore ai lavori pubblici del Comune di Alassio – del valore di circa 170mila euro, consiste nella eliminazione della vetusta e ammalorata pavimentazione in asfalto, assolutamente incompatibile con i tratti del centro storico della città, che sarà sostituita da una nuova pavimentazione in basole di pietra arenaria con annesso ammodernamento della rete di scolo e regimentazione delle acque bianche. L’intervento sarà ultimato con la sostituzione dei pozzetti, delle griglie di raccolta e delle tubazioni di scarico delle acque bianche, previa corretta esecuzione delle pendenze precedentemente realizzate durante le opere di posa della nuova pavimentazione”.

I materiali prescelti sono stati infatti selezionati cercando di mantenere il più possibile una continuità con quanto presente nel nucleo storico di Alassio ed avendo riguardo per le finiture di più facile manutenzione e di maggior durata nel tempo, in totale analogia alle opere di riqualificazione del borgo portate avanti nel corso del tempo dall’Amministrazione Melgrati Ter.

“Immediatamente a seguire – prosegue Invernizzi – sarà redatto ed approvato un simile intervento per la nuova pavimentazione di piazza Merlin in frazione Moglio”.

“Con questo impegno – la conclusione – va completandosi il piano di riqualificazione dei vicoli cittadini portato avanti con cadenza regolare da questa amministrazione. Presto concluderemo con gli ultimi vicoli ancora mancanti avendo ridisegnato completamente l’area tra la spiaggia e la città”.