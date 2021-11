L’allerta gialla non ferma la passione per il surf: a Varazze si cavalcano le onde

Varazze. Piove e ci sono 12 gradi, ma poco importa a questi appassionati che non demordono: muta, tavola, entusiasmo e il resto non conta.

Non solo varazzini, ma anche da fuori regione per fare un salto nel blu del “paradiso del surf”. Varazze anche per questo è conosciuta a livello europeo: per la posizione che favorisce onde ideali per questo sport.

E allora eccoli, fin dal primo mattino, a “surfare” in questo tratto di mare, dove il bianco rompe il blu e verde dell’acqua e lo unisce al grigio del cielo.