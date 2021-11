L’Albenga vola grazie al giovane Thomas Graziani: “Puntiamo in alto”

Prova maiuscola dell’Albenga contro la Cairese. Dopo il pareggio non del tutto soddisfacente contro un Varazze impelagato nei bassifondi, è arrivato un successo netto che irrobustisce autostima e classifica. La rete del giovane Thomas Graziani ha chiuso la partita, che era stata sbloccata da un rigore realizzato da Virga.

Proprio al compagno, in goal dal dischetto alla sua ultima apparizione in bianconero (dovrà lasciare per motivi di lavoro) va il primo pensiero di Graziani.

“Sono molto contento del goal e soprattutto per la vittoria della squadra. Secondo me abbiamo le carte in regola per provare a salire di categoria”, conclude il classe 2004.