Laigueglia, al via la realizzazione di nuove opere di restyling, riqualificazione e messa in sicurezza

Laigueglia. “Laigueglia non si ferma mai. Si approfitta del periodo relativamente tranquillo della ‘bassa stagione’ per studiare nuove strategie e soprattutto, in questo momento, per avviare l’esecuzione di progetti di entità rilevante, utili al paese, alla cittadinanza e agli ospiti”. Lo fa sapere, in una nota, l’amministrazione comunale di Laigueglia.

“Si interviene sul territorio – entrano nel dettaglio dal Comune – con l’attuazione di grandi opere volte al restyling di zone come Corso Badarò e Piazza Höhr – Grenzhausen (‘Progetto di rigenerazione urbana, opere di sistemazione paesaggistica – abbattimento barriere architettoniche’), al completamento di Parco dell’Orso (‘Progetto per impianto polisportivo’) e alla messa in sicurezza del Rio Fasce Grasse e del Rio Fossato Vecchio. Opere che vanno ad aggiungersi al ripascimento del tratto di arenile a ponente, nell’ambito di un più ampio piano di difesa della costa, grazie ad un contributo regionale pari a 5 milioni di euro complessivi”.

“Con la realizzazione di queste opere, prevista entro l’inizio della stagione estiva, ci si prefigge l’obiettivo di incrementare la messa in sicurezza e riqualificazione di alcune aree urbane e nel contempo di poter accogliere al meglio i nostri turisti”, ha commentato il sindaco di Laigueglia, Roberto Sasso del Verme.