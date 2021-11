La Rocchettese si prepara al derby vincendo sempre, Mario Croci: “Società top ma niente pressioni col Dego”

Mario Croci ci riprova per la terza volta. Nelle ultime due stagioni, il tecnico ex Murialdo, tra le altre, ha dimostrato di aver rivitalizzato la Rocchettese dopo l’infausta stagione 2018/19. Tuttavia, la pandemia non ha mai permesso alla “Rocca” di vedere come sarebbe andata a finire.

Riuscire a dare seguito alle ottime premesse è dunque il primo obiettivo anche quest’anno. La squadra ha infatti fatto due su due in campionato, beneficiando di un Rollero formato bomber di razza. Ieri è bastato un suo goal per venire a capo del Cengio.

Un successo che fa il paio con quello netto, all’esordio, contro il Santa Cecilia (3 a 0). Il prossimo appuntamento è tra i più sentiti per il club: il derby con il Dego. La Rocchettese non è ancora riuscita a vincerlo da quando nel 2017 i “cugini” sono tornati in pista.

“Non dobbiamo pensare troppo al derby – commenta Croci – lo scorso anno in Coppa Liguria abbiamo fatto una grande partita. Ci arriviamo in buone condizioni. La società mi ha messo a disposizione una rosa ampia e nonostante le difficoltà determinate da lavoro e studio siamo sempre in tanti. Arriveremo all’appuntamento con qualche giocatore in più, come Carta”.