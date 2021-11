La reazione nel finale non basta: seconda sconfitta consecutiva per l’Amatori Savona

Vado Ligure. Seconda sconfitta in trasferta per l’Amatori Pallacanestro Savona, impegnata nel recupero della sesta giornata del Girone Sud di Serie A2 contro la Feba Civitanova Marche.

L’incontro si apre con una lunga fase di studio da parte delle due squadre; il primo canestro è segnato da Bocola per le padrone di casa, alla quale risponde Paleari con un appoggio al vetro in contropiede. È uno dei rari canestri di questi primi dieci minuti per APS; infatti, le savonesi faticano molto a trovare il fondo della retina e i pochi tiri ben costruiti sono imprecisi. Nemmeno le percentuali della squadra di casa risultano particolarmente alte ma le iniziative di Gonçalves e la tripla di Bocola bastano per tenere le liguri a distanza: il punteggio alla fine del primo quarto è 13 -7.

Nel secondo quarto l’APS sembra partire con più intensità ma in fase offensiva la squadra risulta intermittente: molte palle perse ed iniziative personali non sono sufficienti per mettere in difficoltà Civitanova, che con la tripla di Paoletti punisce una difesa biancorossa piuttosto morbida e si porta sul +7. Gli ultimi minuti del quarto continuano sulla falsa riga di quanto già visto in precedenza e i canestri di Salvestrini da una parte e Gonçalves dall’altra sono gli ultimi acuti di un primo tempo che si chiude sul 28 a 19 per la squadra di casa.

Il sottomano di Zanetti apre la terza frazione di gioco ma la difesa dell’APS è ancora troppo passiva e così le giocate di Paoletti e di Gonçalves (efficace sia con giocate dal palleggio sia sotto canestro) permettono alle marchigiane di andare in vantaggio di ben 13 punti (37-24 a cinque minuti dal termine del terzo quarto). Coach Dagliano è così costretto a chiamare time-out e da questo momento la partita delle savonesi cambia radicalmente: le giocate di Ceccardi, Paleari e Salvestrini consentono di piazzare un parziale di 12-2 riducendo lo svantaggio della squadra ospite ad una sola lunghezza. Alla sirena del terzo quarto il risultato è 39-38 in favore di Civitanova.

L’APS riesce finalmente a mettere aggressività in difesa e si spinge con più coraggio in attacco: l’inizio del quarto parziale vede le padrone di casa faticare a costruire azioni efficaci mentre Ceccardi gioca bene in pick and roll e regala alle savonesi il primo vantaggio della partita (39-40), incrementato poi dalla tripla di Paleari che sfrutta lo spazio lasciato dalla difesa a zona delle marchigiane. A rompere il digiuno offensivo della Feba ci pensa Bocala che dà il via alla contro reazione delle sue compagne, che andranno poco dopo a bersaglio con le triple di Perrotti, Paoletti e Giacchetti. Nel mezzo, la tripla di Picasso e il canestro da sotto di Ceccardi avevano dato nuove speranze all’APS, ma la fatica causata dalle energie profuse si fa sentire e le ragazze di Civitanova sono fredde e chiudono la partita con un paio di tiri nel pitturato. Finale: Civitanova Marche 57 Amatori Pallacanestro Savona 52.

Rimane l’amaro in bocca per non essere riusciti a portare fino in fondo i punti di vantaggio che erano stati accumulati al termine di una rimonta partita dal -13 di metà terzo quarto e culminata con il +4 una decina di minuti dopo.

“La brutta prestazione e la mancanza di intensità del primo tempo hanno compromesso pesantemente la gara costringendoci a dare fondo a tutte le energie per rimettere in piedi la partita ed impedendo di avere lucidità per gli ultimi decisivi minuti di gara” sono le dichiarazioni di coach Dagliano nel post-partita.

Appuntamento a domenica 28 novembre alle ore 18 per la gara casalinga contro Minibasket Battipaglia.

Il tabellino dell’incontro valevole per la 6ª giornata:

Feba Civitanova Marche – Amatori Pallacanestro Savona 57-52

(Parziali: 13-7; 15-12, 11-19, 18-14)

Feba Civitanova Marche: Perrotti 4; Medori ne; Gonçalves 10; Paoletti 15; Angeloni; Bocola 19; Trobbiani 2; Binci 2; Severini ne; Giacchetti 5; Malintoppi; Pronkina. All. Carmenati.

Amatori Pallacanestro Savona: Ceccardi 14; Salvestrini 10; Pregliasco ne; Tyutyundzhieva 2, Sansalone; Picasso 5; Paleari 10, Leonardini; Guidetti ne; Zanetti 11. All Dagliano. Ass. Cacace e Faranna.

Arbitri: Servillo (Termoli) e Caracciolo (Roma).