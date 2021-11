La pulizia straordinaria di Savona costa 70 mila euro, altri 200 mila per il conferimento rifiuti in discarica

Savona. Spese per 165 mila euro per la discarica del Boscaccio, 35 mila euro per Cima Montà, 70 mila per la pulizia straordinaria della città.

Sono questi i costi ulteriori che dovrà affrontare il Comune di Savona con un aumento di spesa di 270 mila euro per la raccolta rifiuti e il conferimento in discarica. La variazione di bilancio è stata portata in consiglio comunale oggi pomeriggio dall’assessore al bilancio Silvio Auxilia.

La pulizia straordinaria, annunciata a inizio mandato, partirà domani mattina con il ritiro degli ingombranti e proseguirà lunedì, martedì prossimo e i giovedì e i venerdì delle settimane successive fino a Natale.

“Oggi siamo lieti di annunciare che Ata e i sindacati – ha detto il sindaco Marco Russo in occasione della presentazione del piano – hanno raggiunto un importante accordo e che Ata ha presentato un piano per la realizzazione della pulizia straordinaria per il mese di dicembre e l’avvio dell’impostazione del piano per la gestione del periodo transitorio fino all’avvio della Newco”.