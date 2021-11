La protesta di una lettrice: “Dopo il cambio di orario sul regionale siamo acciughe, un treno più lungo?”

Savona/Finale Ligure. Fino a inizio dicembre è stato provvisoriamente tolto dalla programmazione dell’orario, il treno che partiva da Savona alle 7.45 ed è stato spostato alle 8.11. Alcuni pendolari si sono lamentati del cambio di orario. Di seguito riportiamo una lettera di una lettrice e pendolare sulla linea Savona – Ventimiglia.

“Sono una pendolare Finale Ligure – Alassio. Da 10 giorni hanno modificato l’orario del treno 32108 causa lavori. Un disagio notevole per tanti studenti e lavoratori. Trenitalia non è in grado di comporre un treno da Sestri Levante o Genova per mantenere l’orario, visto che il disagio si protrarrà per almeno un mese.

Va bene, accettiamolo, lo sappiamo che Trenitalia è diretta da gente che non ha mai preso un treno. Cosi’ tutti prendono il Reg 3358 (mezz’ora prima). Io vorrei filmare il treno quando arriva a Finale Ligure. Nel bellissimo nuovo treno Jazz (4 carrozze), sono stipati i passeggeri in piedi, posti a sedere tutti occupati. Mentre si viaggia si sentono gli annunci sulla sanificazione e sulla capienza consentita del treno e io sorrido pensando che alla sera per tornare a casa prendo l’IC dove ho il posto prenotato ma soprattutto il Green pass . Evviva! Sono al sicuro, anche se la maggior parte delle volte non te lo controllano.

Quindi, al mattino tutte acciughe sul regionale, le regole non valgono neanche per le mascherine perche’ i controllori non passano e parecchia gente forse non lo sa ancora che devono essere utilizzate. Vorrei invitare qualcuno dei piani alti di Trenitalia a prendere quel regionale da Savona fino ad Albenga. La mia domanda è: troppo difficile prevedere un treno piu’ lungo almeno per questo periodo visto che non ce la fanno proprio a fare un treno che non parta da La Spezia dove sono in corso i lavori? Ora farò un reclamo a Trenitalia comunicando anche che a dicembre non farò l’abbonamento per il regionale. Almeno per un mese farò la viaggiatrice come tanti: senza biglietto“.