La “golden boy story” di Flavio Bianchi

Partiamo dal minuto 89 di Empoli-Genoa, con il Grifone sotto di un gol ed il destino di mister Ballardini sulla panchina ligure appeso ormai a un filo. Flavio Junior Bianchi (classe 2000 nato ad Asti ma cresciuto a Diano Marina) attacca la profondità, raccoglie la sponda di Caicedo e fredda Vicario con un tracciante terra-aria di sinistro a spegnersi sotto la traversa. Sconfitta evitata sul filo di lana e prima gioia in Serie A per il bomberino genoano.

Un golden boy lo è stato davvero laureandosi miglior giocatore del Torneo di Viareggio edizione 2019, come già prima di lui Cristante, Spinazzola e Ciro Immobile. Flavio Junior Bianchi è un prodotto del florido settore giovanile rossoblù: ci è entrato a 9 anni e ha compiuto tutta la trafila, arrivando a vestire la fascia di capitano e affinando col passare degli anni il suo killer instinct sottoporta (20 gol in 21 partite con l’Under 17 quattro anni fa, tanto per dire).

Parte da lontano la sua lunga rincorsa al successo e passa inevitabilmente anche da Savona. Il contesto è quello della 25^ edizione dei Tornei Città di Cairo Montenotte-5° Memorial Giacomo Comparato svoltosi il 6 settembre 2015 dedicato alla prima leva millennials. Un grande torneo che aveva onorato il ricordo di Jack, una vetrina delle migliori formazioni del Nord Italia a partire proprio dalla formazione del Genoa di Oneto, seconda classificata nella Manchester United Premier Cup, la manifestazione giovanile più importante del mondo, dall’ Entella (fresca ripescata nel campionato di Serie B), dal Cuneo e dal Savona.

Non da meno erano le compagini “dilettanti” che avevano dimostrato tutto il loro valore in una giornata intensa e piena di emozioni. Al Savona dei vari Mondelli, Crocilla e Vallerga, non riuscì il miracolo nella finalissima contro i “marziani” Genoani (sconfitta con goleada 9 a 0) nonostante nella semifinale avessero avuto la meglio sulla fortissima squadra chiavarese poi classificatasi terza davanti al Cuneo.

Tra i tanti premi speciali (un retaggio lasciato in eredità dall’insuperabile promoter Giancarlo Pizzorno) compreso quello consegnato per i Top 11 a Fabio Moretti, bandiera gialloblù in allora tra le fila degli striscioni, ne ricordo due in particolare proprio per aver fatto parte della giuria aggiudicante: quello di miglior giocatore a Gabriele Gibilterra (attualmente in carico alla Lucchese Serie C girore B) e soprattutto quello di miglior attaccante proprio al nostro protagonista Flavio Bianchi (nell’occasione lo premiò il presidentissimo Franco Pensiero).

Avevo visto giusto e di lui scrissi nel 2016 un articolo su Ivg dal titolo: “Genoa Factor: Flavio Bianchi il trascinatore”. Non mi sbagliavo e così lo descrissi: “Attaccante dotato di intelligenza tattica e buone qualità tecniche, si destreggia bene con entrambi i piedi e mette in mostra uno spiccato senso del gol che gli consente di dominare spesso in area di rigore. Deve migliorare nella rapidità soprattutto nello scatto breve, può giocare sia da prima che da seconda punta, è molto mobile e pericoloso ma ha ancora ampi margini di crescita nei movimenti offensivi, soprattutto quelli in cui è chiamato ad attaccare la porta. Ricorda nei movimenti Alessandro Matri e alla Nike Cup ha già dimostrato anche di essere in grado di porsi come punto di riferimento in virtù dell’esperienza accumulata nella stagione precedente nei Giovanissimi nazionali. Flavio ha messo inoltre in mostra la capacità di non mollare e di credere sempre nell’obiettivo anche riguardo al recupero dall’infortunio al menisco rimediato alla prima giornata di campionato del 2015 contro l’Alessandria che l’aveva fermato ai box fino a gennaio. La grande festa allo Sciorba Stadium nel giorno in cui il Genoa Under 17 ha battuto nel derby la Sampdoria 1-0 volando ai play off del campionato di categoria è potuta avvenire in aprile grazie al suo determinante gol ed è per questo che ribadisco che sia uno dei più promettenti prodotti ‘Made in Genoa Scuola Calcio'”. Un pezzo premonitore e beneaugurale che spero porti ancora tanta fortuna a questo splendido ragazzo.