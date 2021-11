Jovanotti pronto a far ballare la Riviera: il 17 luglio 2022 il “Jova Beach Party” all’ippodromo di VIllanova

Villanova-Albenga. La tappa nel Comprensorio ingauno del “Jova Beach Party” sarà domenica 17 luglio 2022, quando Jovanotti si esibirà in concerto all’ippodromo di Villanova d’Albenga.

Confermata la location della grande festa, che sarà “poco beach” perché non si svolgerà sulla spiaggia, mentre per quanto riguarda la data, l’annuncio ufficiale (anche se ormai appare certa) arriverà domattina (venerdì 19 novembre), nell’ambito della conferenza stampa indetta dal Comune di Albenga all’Auditorium San Carlo, in collegamento proprio con il cantante.

Un risultato raggiunto grazie al lavoro sinergico delle amministrazioni comunali di Villanova e Albenga, unite nell’intento di regalare alla Riviera un evento unico nel suo genere, il cui mancato svolgimento, a luglio 2019, aveva lasciato l’amaro in bocca a tutti i fans del cantante e agli appassionati di musica e concerti.

Dopo svariati incontri in Prefettura, per mettere tutti i tasselli a posto, quello che oggi è noto è che la capienza (anche se la stima è ancora approssimativa) sarà di circa 40mila spettatori, con un piano parcheggi, a dir poco complesso, ancora al vaglio dei comandanti delle polizie locali di Villanova e Albenga, che dovrebbe contemplare anche aree in alcuni degli altri comuni limitrofi, che hanno già dato la propria disponibilità. Il tutto corredato da un servizio di bus e navette ad hoc da e per l’ippodromo dei Fiori.

Jovanotti, attraverso la sua pagina Instagram, oltre alla conferenza stampa che si svolgerà domani, con collegamenti live con tutte le location prescelte per le tappe del “Jova Beach Party”, ha fatto sapere di “essere al lavoro con il produttore Rick Rubin per la realizzazione di un nuovo album” ed ha annunciato “la nuova app di Jova Beach Party” (per chi l’ha già scaricata basterà aggiornarla).

Per quanto riguarda i biglietti per il “Jova Beach Party” 2022: “Saranno disponibili a partire proprio da domani (venerdì 19 novembre), dalle 15,30“.

Attraverso i suoi canali social, nel 2019 Jovanotti aveva annunciato anche l’annullamento della tappa albenganese: “Motivi naturali (una violenta mareggiata) hanno reso impossibile montare la struttura. Scusate amici di Albenga, vi faccio sapere presto. Cercheremo di recuperare”.

E ora Jovanotti è davvero pronto a tornare ad esibirsi dal vivo. Lo farà in grande stile, e i comuni di Villanova e Albenga, e non solo, sono pronti ad accoglierlo a braccia aperte.