Jova Beach Party, Lorenzo Cherubini ricorda il suo passato ad Albenga: “Sorrido solo a pensarci”

Albenga. “Se penso ai miei luoghi del cuore, sebbene non ci sia più stato da quel 1988, Albenga c’è“. Lo ha detto Jovanotti in occasione della presentazione ufficiale del Jova Beach Party che farà tappa proprio ad Albenga.

E prosegue ricordando gli episodi che lo legano al territorio: “Ci ho fatto il CAR, e solo quelli della mia età o più grandi sanno cos’è, ma per chi lo ha fatto è un passaggio mitico – racconta Jovanotti -. Arrivai ad Albenga che ero da poco il fenomeno del momento e davanti alla caserma Turinetto (chissà cosa c’è lì adesso, sono curioso di saperlo), stazionavano gruppi di ragazzine e ragazzini che aspettavano la mia libera uscita. Io ero divertito e un po’ impazzito da questa situazione anche perché in caserma ero trattato come una recluta normale, a fare le marce, rifare la branda e tutte quelle cose”.

“Il mio ricordo di Albenga e di quel periodo un po’ assurdo è semplicemente radioso e mi spunta il sorriso solo a pensarci – continua Lorenzo Cherubini -. Portare qui il Jova Beach Party, dopo l’annullamento dovuto del 2019, è stata una premessa fondamentale per l’organizzazione del JBP 2022 e ne sono davvero felice. Spero, con il nostro JBP, di portare gioia alla città e anche lavoro e buone cose per l’economia locale”.

“Con Jova Beach Party nel 2019 abbiamo inaugurato qualcosa, giusto in tempo per poi doverci chiudere forzatamente come tutti. La chiusura mi ha dato tempo per girarmi tra le mani questa cosa che avevamo fatto e che aveva preso forma mentre andava in scena. Guardando le immagini del 2019 e ripercorrendo l’avventura nella mia memoria sentivo che si trattava di un inizio di qualcosa”, racconta Lorenzo.