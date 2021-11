Jet privati e business aviation per il rilancio dell’aeroporto di Villanova: ordine del giorno in Consiglio regionale

Villanova d’Albenga. Jet privati e business aviation per il futuro dell’aeroporto di Villanova d’Albenga, che, in questo 2021, dopo l’anno di pandemia Covid, sembra aver finalmente assunto un nuovo ruolo di collegamento tra la Riviera ligure, la Costa Azzurra e il resto del mondo.

L’obiettivo è sfruttare la posizione strategica, a pochi passi da Montecarlo e dalla Costa Azzurra, e “nascosta”, tra le montagne e il mare, che rendono l’aeroporto villanovese un punto di approdo ben più discreto e veloce rispetto ai “vicini” aeroporti di Nizza e Genova, ma non solo.

Per i movimenti aerei, con arrivi e partenze, nel primo semestre 2021 hanno registrato un incremento del 213% rispetto al 2020 (complice anche l’effetto Covid), ma anche del 50% sul 2019, dell’87% sul 2018 e del 35% sul 2017. Quindi un trend costante di crescita, che si riflette anche sul numero dei passeggeri, cresciuti, nei primi 6 mesi del 2021, del 250% sul 2020, del 60% sul 2019, dell’80% sul 2018 e del 31% sul 2017.

Altro dato molto significativo, infine, è quello relativo al peso degli aerei: il tonnellaggio, infatti, sempre in riferimento al primo semestre del 2021, è aumentato del 197% rispetto a quello del 2019, del 280% sul 2018 e del 125% sul 2017.

Un incremento generale dei numeri che potrebbe rappresentare sempre di più un indotto positivo per l’intero territorio, grazie anche ai soggiorni di un numero sempre più consistente di equipaggi in alberghi e hotel del comprensorio.

“Azioni per il rilancio dell’aeroporto di Villanova d’Albenga”: questo l’ordine del giorno che presenterà nel prossimo Consiglio regionale Angelo Vaccarezza, capogruppo di Cambiamo.

“Il Riviera Airport è il secondo aeroporto della Liguria dopo lo scalo genovese. Va da sé che, una struttura così strategica, va tutelata e promossa con tutti gli strumenti a disposizione, in primis, ed è questa la mia richiesta, l’implemento di risorse umane, per rendere più funzionale e competitivo l’aeroporto sia dal punto di vista turistico che economico” afferma il consigliere regionale.

“La società “Riviera Airport SpA”, che gestisce il “Riviera Airport – Clemente Panero” – ha approvato un programma di investimenti finalizzato allo sviluppo dello scalo anche attraverso la modernizzazione dell’aeroporto, così da poter offrire servizi esclusivi per i jet privati e l’aviazione di business”.

“Le azioni positive attuabili in relazione alla crescita del Clemente Panero, sono molte, con notevoli ricadute per l’economia in genere e per la comunità locale” conclude Vaccarezza.